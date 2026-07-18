आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने, जांच में जुटी पुलिस-रिपोर्ट
सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आमिर खान पर निशाना साधा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही अपने साथियों की मौत को शहीद बताया गया है।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मार देने की धमकी मिली है। ऐसी रिपोर्ट है कि बिश्नोई गैंग की लिस्ट में अब आमिर खान का भी नाम शामिल हो गया है। ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक वॉइस नोट के जरिए सामने आई है। मुंबई पुलिस इसकी जांच में लग गई है। ऐसी भी खबर है कि आमिर खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक फिर दर्ज नहीं की गई है।
आमिर खान को जान से मारने की धमकी
NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये धमकी आरजू और टायसन बिश्नोई ने पोस्ट की थी। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बताए जाते हैं। जो धमकी दी गई है उसमें आमिर खान की तीसरी शादी को निशाना बनाया गया है। धमकी में कहा गया है कि आमिर ने तीसरी शादी से लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। और अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। धमकी भरी पोस्ट में लिखा गया है ‘हम अपने भाइयों, बहनों और देशवासियों से वादा करते हैं कि जो कोई भी ऐसी शर्मनाक हरकतों को बढ़ावा देगा, उससे हम अपने तरीके से निपटेंगे। जो लोग स्टारडम के नाम पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी आवाज दबा दी जाएगी।’
नेताओं को चेतावनी
इस धमकी में राजस्थान की 13 साल की लड़की की किडनैपिंग, तस्करी का जिक्र करते प्रशासन के तुरंत लिए गए एक्शन की तारीफ की है। साथ ही नेताओं को चेतावनी दी गई जो कथित तौर पर कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्ट में लिखा गया है, ‘यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है, उस मासूम लड़की के खिलाफ हुए अपराध में जो भी व्यक्ति एक प्रतिशत भी शामिल था और कानून की पकड़ से बच निकला है, उसे हम सजा देंगे। जो नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत दखल देना बंद कर देना चाहिए, वरना उनका भी वही हश्र होगा जो उन लोगों का होगा जिन्हें वे बचा रहे हैं। थोड़ी इंसानियत दिखाएं।’
गैंग के सदस्य को बताया शहीद
पोस्ट के आखिर में गैंग के सदस्य प्रवेश और हिमांशु को शहीद बताया गया है और कहा है कि इनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। इन दोनों के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी महीने हुए एक एनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई थी।
बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रही है। कुछ समय पहले रोहित शेट्टी के घर भी फायरिंग की गई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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