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आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने, जांच में जुटी पुलिस-रिपोर्ट

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आमिर खान पर निशाना साधा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही अपने साथियों की मौत को शहीद बताया गया है।

आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने, जांच में जुटी पुलिस-रिपोर्ट

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मार देने की धमकी मिली है। ऐसी रिपोर्ट है कि बिश्नोई गैंग की लिस्ट में अब आमिर खान का भी नाम शामिल हो गया है। ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक वॉइस नोट के जरिए सामने आई है। मुंबई पुलिस इसकी जांच में लग गई है। ऐसी भी खबर है कि आमिर खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक फिर दर्ज नहीं की गई है।

आमिर खान को जान से मारने की धमकी

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये धमकी आरजू और टायसन बिश्नोई ने पोस्ट की थी। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बताए जाते हैं। जो धमकी दी गई है उसमें आमिर खान की तीसरी शादी को निशाना बनाया गया है। धमकी में कहा गया है कि आमिर ने तीसरी शादी से लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। और अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। धमकी भरी पोस्ट में लिखा गया है ‘हम अपने भाइयों, बहनों और देशवासियों से वादा करते हैं कि जो कोई भी ऐसी शर्मनाक हरकतों को बढ़ावा देगा, उससे हम अपने तरीके से निपटेंगे। जो लोग स्टारडम के नाम पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी आवाज दबा दी जाएगी।’

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नेताओं को चेतावनी

इस धमकी में राजस्थान की 13 साल की लड़की की किडनैपिंग, तस्करी का जिक्र करते प्रशासन के तुरंत लिए गए एक्शन की तारीफ की है। साथ ही नेताओं को चेतावनी दी गई जो कथित तौर पर कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्ट में लिखा गया है, ‘यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है, उस मासूम लड़की के खिलाफ हुए अपराध में जो भी व्यक्ति एक प्रतिशत भी शामिल था और कानून की पकड़ से बच निकला है, उसे हम सजा देंगे। जो नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत दखल देना बंद कर देना चाहिए, वरना उनका भी वही हश्र होगा जो उन लोगों का होगा जिन्हें वे बचा रहे हैं। थोड़ी इंसानियत दिखाएं।’

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गैंग के सदस्य को बताया शहीद

पोस्ट के आखिर में गैंग के सदस्य प्रवेश और हिमांशु को शहीद बताया गया है और कहा है कि इनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। इन दोनों के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी महीने हुए एक एनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई थी।

बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रही है। कुछ समय पहले रोहित शेट्टी के घर भी फायरिंग की गई थी।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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