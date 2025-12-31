क्या 3 इडियट्स का आएगा सीक्वल? माधवन बोले- बेवकूफी होगी, आमिर ने जानें क्या कहा
काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि 3 इडियट्स का सीक्वल बनेगा, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। अब आर माधवन और आमिर खान ने इस पर अपना-अपना जवाब दिया है।
आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी की फिल्म 3 इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी जो ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर ये तीनों स्टार कास्ट इस मूवी को लेकर आएं। हालांकि 3 में से 2 एक्टर्स ने इस पर अपनी बात रखी है।
माधवन बोले- मुझे लगता है ये बेवकूफी होगी
सुभाष के झा को दिए इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा, ‘3 इडियट्स का सीक्वल काफी सुंदर होगा। लेकिन अब हम तीनों आमिर, मैं और शरमन जोशी काफी बूढ़े हो गए हैं। अब हम कहां सीक्वल में जाएंगे? हमारी जिंदगी अब कैसी है? ये काफी इंट्रेस्टिंग आइडिया है, लेकिन एक परफेक्ट सीक्वल के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं राजू हिरानी सर के साथ दोबारा काम करना चाहता हूं, लेकिन 3 इडियट्स दोबारा? मुझे लगता है ये बेवकूफी होगी।’
आमिर खान बोले मुझे तो अप्रोच ही नहीं किया गया
वहीं आमिर ने कहा कि वह 3 इडियट्स का सीक्वल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक उन्हें तो अप्रोच नहीं किया गया है। वह बोले, ‘हमें फिल्म बनाते हुए काफी मजा आया। मेरा किरदार रैन्चो सबसे ज्यादा पॉपुलर किरदार है जिनमें से मैंने जो किए। लोग अब भी रैन्चो के बारे में बात करते है। तो हां मैं सीक्वल करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने अप्रोच ही नहीं किया।’
3 इडियट्स
बता दें कि 3 इडियट्स फिल्म 3 लड़कों पर आधारित थी। इसमें दिखाया गया कि कैसे कॉम्पटीशन के बीच में सब अपने सपनों को छोड़ सिर्फ कॉम्पटीटर बने लगे रहते हैं।
फिल्म ने भारत में 202.47 करोड़ और वर्ल्डवाइड 350 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म कई सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। इसमें आमिर, माधवन और शरमन जोशी के अलावा करीना कपूर खान, बोमन ईरानी, मोना सिंह भी थे।
