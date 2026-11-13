आमिर खान और फरहान अख्तर ने मिलाया हाथ, अब मोबाइल पर दिखेगा बड़े पर्दे जैसा जादू
आमिर खान और फरहान अख्तर अब माइक्रोड्रामा की तरफ बढ़ रहे हैं। वे लोगों के लिए शॉर्ट फिल्में और सीरीज लाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
बॉलीवुड के दो बड़े नाम आमिर खान और फरहान अख्तर अब मनोरंजन की दुनिया में कुछ नया करने जा रहे हैं। दोनों के प्रोडक्शन हाउस, आमिर खान प्रोडक्शंस और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर एक नया माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने मोबाइल फोन पर छोटी-छोटी कहानियां देख सकेंगे। खास बात यह है कि इन कहानियों को फिल्मों और वेब सीरीज की तरह ही तैयार किया जाएगा।
पुरानी फिल्में भी देख पाएंगे दर्शक
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को पुरानी फिल्मों और कहानियों से जुड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा, दर्शकों के लिए नई कहानियां भी बनाई जाएंगी। यानी यहां पुरानी कहानियों के साथ-साथ बिल्कुल नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा।
डिजिटल क्रिएटर्स के वीडियो भी होंगे शामिल
इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आमिर खान और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस का कंटेंट ही नहीं होगा। इसके लिए मशहूर सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी जोड़ा जाएगा ताकि वे इस प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कंटेंट बना सकें। इससे क्रिएटर्स को भी अपना काम दिखाने का नया मौका मिलेगा और दर्शकों को भी कई तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी।
दूसरों से अलग होगा ये प्लेटफॉर्म
आजकल लोग मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स खूब देखते हैं। लेकिन आमिर खान और फरहान अख्तर का यह प्लेटफॉर्म उनसे थोड़ा अलग होगा। यहां सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो नहीं होंगे, बल्कि छोटी-छोटी कहानियां दिखाई जाएंगी। इन कहानियों को अच्छे कलाकारों, बेहतर शूटिंग और अच्छी क्वालिटी के साथ तैयार किया जाएगा। कोशिश होगी कि दर्शकों को कम समय में भी फिल्म या वेब सीरीज जैसा मजा मिले सके।
क्या होता है माइक्रोड्रामा?
माइक्रोड्रामा को आसान भाषा में समझें तो यह छोटी-छोटी कहानियों वाली सीरीज होती है। इसमें हर एपिसोड कुछ मिनट का होता है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। आजकल लोगों के पास समय नहीं होता। ऐसे में माइक्रोड्रामा उनके लिए मनोरंजन का नया तरीका बन रहा है। इसे खास तौर पर मोबाइल पर देखने के लिए बनाया जाता है। भारत में भी इस तरह के कंटेंट को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है।
जल्द होगा नए प्लेटफॉर्म का ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि, अभी तक इसका नाम, लॉन्च की तारीख और इसे देखने के लिए पैसे देने होंगे या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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