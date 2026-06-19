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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बन रही डॉक्यूमेंट्री, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने किया ऐलान

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। जानें क्या होगा इसमें खास।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बन रही डॉक्यूमेंट्री, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने किया ऐलान

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने एक नई डॉक्यूमेंट्री की अनाउंसमेंट की है और ये डॉक्यूमेंट्री काफी खास है क्योंकि यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और जर्नी पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्ममेकर और राइटर स्वाति चक्रवर्ती इसे डायरेक्ट करने वाली हैं।

क्या होगा डॉक्यूमेंट्री में खास

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में मुर्मू की जर्नी को दिखाया जाएगा कि कैसे ओडिशा के एक छोटे गांव से वह भारत की पहली ट्राइबल प्रेजिडेंट बनीं।

इसमें राष्ट्रपति मुर्मू की लाइफ के पर्सनल किस्से, चैलेंज जो उन्होंने सहे और कैसे वह इस मंजिल तक पहुंचीं। इसके अलावा जो उनकी पब्लिक सर्विस रही है उसे भी करीब से दिखाया जाएगा।

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बता दें कि आमिर खान प्रोडक्शन हमेशा रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली स्टोरीज बताती है या जो सोशल चेंज पर आधारित हो। सालों से इस प्रोडक्शन ने कई रियल स्टोरीज बताई हैं जिस पर सोसाइटी में भी छाप छोड़ी जाती है।

शूटिंग हो गई है शुरू

अब तक इस फिल्म के लिए मुर्मू के गांव में भी शूटिंग कर ली गई है। लोकल एक्टर्स को इसके लिए कास्ट किया गया है।

मुर्मू की निजी कहानी को दिखाने के अलावा, यह फिल्म राष्ट्रपति के तौर पर उनके चुने जाने वाले मोमेंट पर भी भी नजर डालेगी।

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डायरेक्टर स्वाति ने पहले भी किया आमिर संग काम

बता दें कि इससे पहले स्वाति ने रुबरू रोशनी डायरेक्ट की थी जो साल 2019 में आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को आमिर खान और किरण राव ने प्रोड्यूस किया था।

सितारे जमीन पर

इससे पहले आमिर खान के प्रोडक्शन के तले फिल्म सितारे जमीन पर आई थी जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में भी हुई थी। यह मूवी सुपरहिट थी और इससे पहले जो इसका पहला पार्ट आया था तारे जमीन पर साल 2007 में वो भी ब्लॉकबस्टर थी।

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आमिर की बतौर प्रोड्यूसर अपकमिंग फिल्म

खैर इस डॉक्यूमेंट्री के अलावा आमिर खान प्रोडक्शन से एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म बनाई जा रही है बटवारा 1947 जिसका पहले नाम लाहौर 1947 थी। इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल अहम किरदार में हैं। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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