आमिर खान अपनी फिल्मों में जरूर करते हैं यह काम, '3 इडियट्स' के दौरान मिला था यह जरूरी सबक

आमिर खान अपनी फिल्मों में जरूर करते हैं यह काम, '3 इडियट्स' के दौरान मिला था यह जरूरी सबक

संक्षेप:

आमिर खान फिल्म 3 इडियट्स के बाद से अपनी हर फिल्म का टाइटल हिंदी में रखते हैं, लेकिन क्यों? असल में राजकुमार हिरानी की फिल्म के दौरान उन्हें एक बड़ा सबक मिला था।

Jan 13, 2026 05:02 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर आमिर खान की साल 2009 में आई फिल्म '3 Idiots' को बनाने में महज 55 करोड़ रुपये लागत आई थी, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 460 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन जब टीम रिसर्च करती थी तो पता चलता था कि इस फिल्म को लेकर कोई खास बज ही नहीं है। कोई इस फिल्म के बारे में ना तो इंटरनेट पर खास सर्च कर रहा है और ना ही लोग इसे देखने जा रहे हैं। उस दौरान आमिर खान ने फिल्म के टाइटल की इम्पॉर्टेंस समझी।

आमिर खान को मिली यह जरूरी सीख

आमिर खान ने कोमल न्हाटा के साथ एक इंटरव्यू में बताया, "लोग टाइटल को कम अहमियत देते हैं। टाइटल बहुत जरूरी चीज है। यह मैंने सीखा 3 इडियट्स के टाइम पर। रिसर्च के वक्त पर बार-बार आ रहा था कि 3 इडियट्स ट्रैक नहीं कर रही है। फिल्म अच्छी है लेकिन उतना नोटिस नहीं हो रही है। कलेक्शन तो हर हफ्ते बढ़ रहे थे, लेकिन रिसर्च बता रहा था कि नहीं यह फिल्म नहीं चल रही है। फिर हमें अहसास हुआ कि हमारा टाइटल अंग्रेजी में था- 3 इडियट्स। उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा था।"

लोग नहीं पहचान पाते थे मूवी का नाम

आमिर खान ने बताया, "तो आप जब किसी से पूछते हैं कि 3 इडियट्स देखी है? तो वह कहता था कि नहीं, 3 इडियट्स तो नहीं देखी है। फिर पूछते थे कि कौन सी देखी है? तो वह कहता था कि वो आमिर खान और करीना कपूर की जूबी-डूबी, जूबी-डूबी वाली देखी है।" आमिर खान ने बताया कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम अंग्रेजी में लिखते हैं। यह इकलौती इंडस्ट्री है जहां हम फिल्म हिंदी में बनाते हैं लेकिन उसका टाइटल लिखते अंग्रेजी में हैं। तो मैंने फिर यह भी चेंज किया।"

इसलिए अब हिंदी में रखते हैं टाइटल

आमिर खान ने कहा, "अब मेरी सारी फिल्में हम हिंदी में लिखते हैं। दंगल को हमने हिंदी में दंगल लिखा है। मुख्य टाइटल हिंदी में लिखा गया है। अंग्रेजी का हम साइड में रखते हैं। तो इस तरह टाइटल बहुत जरूरी है और ट्रेलर फिल्म का बहुत जरूरी है।" बता दें कि आमिर खान की पिछली कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही थीं, लेकिन फिर जब उन्होंने 20 जून 2025 को 'सितारे जमीन पर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर वापसी की तो इसने उन्हें दमदार कमबैक दिलाया। अब फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है।

Aamir Khan

