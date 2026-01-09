'मेरी किस्मत में यही लिखा है...'आमिर खान ने भाई फैसल के लगाए गंभीर आरोप का दिया जवाब
अमिर इन दिनों गौरी संग अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन सब के बीच अब आमिर खान का एक नया इंटरव्यू खूब सुर्खियों में हैं। इस इंटरव्यू में आमिर खान अपने भाई फैसल खान की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज किसी पहचान के माहेताज नहीं हैं। आमिर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में दे चुके हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ आमिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाए रहते हैं। अमिर इन दिनों गौरी संग अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन सब के बीच अब आमिर खान का एक नया इंटरव्यू खूब सुर्खियों में हैं। इस इंटरव्यू में आमिर खान अपने भाई फैसल खान की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। आमिर का ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आमिर खान ने इस इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है।
आमिर खान ने भाई के आरोपों का दिया जवाब
आमिर खान उन स्टार्स में से हैं, जो हमेशा ही विवादों और बयानों से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले काफी वक्त से आमिर के भाई और मेला एक्टर फैसल खान पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आमिर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने इंटरव्यू में फैसल के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। आमिर ने कहा, 'क्या करें? मेरी किस्मत में यही लिखा है। दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अपने परिवार से कैसे लड़ सकते हो?'
'मेला' के फ्लॉप होने पर बोले आमिर खान
आमिर ने जब उनकी और फैसल खान की फिल्म 'मेला' के फ्लॉप होने को लेकर सवाल किया गया तो एक्टर ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। आमिर ने कहा, 'जाहिर है, फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, जितनी इससे उम्मीद की गई थी। इसे लेकर मुझे काफी निराशा हुई। मैं आपको साफ बता दूं कि मेरे लिए हर फिल्म बहुत खास होती है। 'मेला' का फ्लॉप होना मेरे लिए भी उतना ही दुखदायी था जितना फैसल के लिए। पूरी टीम ने 'मेला' के लिए काफी मेहनत की थी। हम सब बहुत उदास हुए थे।' आमिर ने आगे ये भी बताया कि ये फिल्म उन्होंने सिर्फ अपने भाई के लिए की थी।
फैसल खान का फिल्मी करियर
फैसल ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड एक्टर के तौर पर 'प्यार का मौसम' से की थी और बाद में आमिर खान के साथ 'कयामत से कयामत तक' में नजर आए। दोनों भाइयों ने आखिरकार 2000 की फिल्म 'मेला' में लीड रोल में स्क्रीन शेयर की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद उनके रिश्ते और खराब हो गए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।