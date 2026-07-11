आमिर खान-गौरी स्प्रैट फैमिली हाउस में होंगे शिफ्ट, पूर्व पत्नी किरन राव, मां और बहनें भी रहेंगी साथ
आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहे हैं। खास बात ये है कि इसी बिल्डिंग में उनकी दूसरी पत्नी किरन राव भी रहेंगी। बहन और बेटों को भी दिया अपार्टमेंट।
आमिर खान ने हाल में गौरी स्प्रैट से अपनी तीसरी शादी की है। शादी की तस्वीरें और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर खूब अटेंशन बटोरी। अब न्यूली वेड्स कपल को लेकर एक और ताजा खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गौरी और आमिर शादी के बाद अपने पुराने फैमिली हाउस में शिफ्ट हो रही है। इस घर को दोबारा से बनाया जा रहा था। ये एक मल्टीप्ले अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है जिसमें परिवार के अन्य सदस्य और आमिर की पूर्व पत्नी किरन राव भी रहेंगी। एक्टर ने अपनी मां, बहनों और बेटों को भी इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट दिया है।
आमिर खान के साथ रहेगा उनका सौतेला बेटा
आमिर खान के फैमिली हाउस मरीना अपर्मेंट्स को पिछले कुछ समय से फिर से बनाया जा रहा था। घर में चल रहे काम की वजह से आमिर अपने परिवार के साथ पाली हिल के अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहे थे। इसी घर में आमिर ने अपनी तीसरी शादी की। अब शादी के बाद वो अपने फैमिली हाउस में वापस से शिफ्ट होने वाले हैं। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के साथ तीसरी पत्नी गौरी और उनकी पहली शादी से बेटा भी साथ शिफ्ट हो रहा है। आमिर ने अपने फैमिली हाउस से तीन फ्लोर अपने नाम किए हैं। इसमें उनकी पत्नी और सौतेला बेटा रहेगा। एक्टर ने एक फ्लोर फैमिली गेदरिंग, पार्टी और परिवार से मिलने मिलाने के लिए रखा है। अन्य दो फ्लोर पर वो और गौरी रहेंगे।
दूसरी पत्नी भी रहेंगी एक ही बिल्डिंग में
रिपोर्ट के मुताबिक इसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट आमिर की दूसरी पत्नी किरन राव और उनके बेटे आजाद के नाम भी होगा। बेटे जुनैद खान के लिए एक पूरा फ्लोर तैयार किए जाने की खबर है। इसके अलावा आमिर की मां जीनत हुसैन, बहनें निखत खान और फरहत दत्ता भी इसी घर में रहेंगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आमिर ने अपने इस घर को दोबारा से बनाने के लिए पहले ही 100 करोड़ एडवांस में दे दिए थे। एक्टर अब जल्द अपने परिवार के साथ नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे।
नई जिंदगी की शुरुआत
बता दें, आमिर ने हाल में 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से अपनी तीसरी शादी की है। ये एक रजिस्टर मैरिज थी जिसमें दोनों के परिवार वाले शामिल हुए थे। घर में ही एक छोटी सी रस्म पूरी की गई थी जिसकी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुए। आमिर अब नई पत्नी के साथ नई शुरुआत करने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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