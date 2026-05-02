आमिर खान ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन की थीं ये 2 फिल्में, बोले- मुझे पापा से बहुत डर लगता था
आमिर खान ने बताया कि फिल्मों को लेकर उनका चुनाव हमेशा रणनीतिक सोच का नतीजा नहीं होता है, कई बार वह सिर्फ भावनात्मक रूप से भी फैसला कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनके करियर में 2 फिल्में ऐसी रही हैं जिनकी उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझकर करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके करियर में कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं, जहां उन्होंने बिना सोचे-समझे और स्क्रिप्ट पड़े ही फिल्मों के लिए हां कर दी। आमिर खान ने जाकिर खान के साथ बातचीत में बताया कि कैसे वह कोर लॉजिकल या रणनीतिक तरीके से सोचने की बजाए कई बार सिर्फ भावनात्मक रूप से अपनी फिल्मों का चुनाव करते हैं। आमिर खान ने बताया कि उन्हें अपने पिता से डर लगता है और कुछ मौके तो ऐसे भी थे जब उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्मों के लिए हां बोल दिया था। चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा।
पिता की वजह से करनी पड़ गई थी यह फिल्म
आमिर खान ने बताया कि उन्होंने 'अव्वल नंबर' और 'तुम मेरे हो' की स्क्रिप्ट सुने बिना ही इन फिल्मों को साइन कर लिया था। उन्होंने अपने पिता ताहिर हुसैन की भूमिका को याद किया और कहा कि वह अपने पिता से बहुत प्रभावित थे। आमिर खान ने बताया कि एक बार उनके पिता ने उन्हें बताया था कि देव आनंद उनसे मिलना चाहते थे। दिक्कत की बात यह थी कि आमिर खान से बात किए बगैर ही उनके पिता देव आनंद से उनकी मुलाकात और फिल्म तक के लिए हां कर चुके थे। जब आमिर खान ने कहा कि वह स्क्रिप्ट सुनना चाहते हैं तो उनके पिता ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया।
जब बिना स्क्रिप्ट पढ़े आमिर ने साइन की फिल्म
आमिर खान ने बताया- मेरे पिता ने मुझे फोन किया और कहा कि देव आनंद 'अव्वल नंबर' के लिए तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी तरफ से हां कह दी है। मैंने उनसे कहा- नहीं, मैं पहले स्क्रिप्ट सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। लेकिन आमिर खान के पिता ने सख्त लहजे में उनसे कहा- तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम कहानी नहीं पूछोगे, बस जाओगे और हां कह दोगे। आमिर खान ने बताया कि वह अपने पिता से बहुत डरते थे इसलिए मान गए। मुझे कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं हां करके आ गया।
स्क्रिप्ट पूछी तो पिता ने कहा- हम तीस साल से..
दूसरी फिल्म के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आमिर खान ने बताया, 'दूसरी फिल्म 'तुम मेरे हो' है, जिसे मेरे पिता ने बनाया था। मैंने अपने पिता से कहानी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, 'हम तीस साल से फिल्में बना रहे हैं और तुम मुझसे कहानी पूछ रहे हो?' मुझे 3 घंटे का लंबा-चौड़ा भाषण सुनना पड़ा। जिसके बाद मैंने कहा- ठीक है, कहानी रहने दीजिए, आप फिल्म बनाइए।' आमिर खान ने मजाकिया लहजे में कहा कि आपने मेरी जो दूसरी फिल्में देखी हैं, उनके लिए आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी थी।
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