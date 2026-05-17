काफी हद तक शोले जैसी थी आमिर खान की यह फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर इस वजह से बुरी तरह पिटी
आमिर खान यूं तो अपनी हर फिल्म को जितना हो सके खास बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं। जब आमिर खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई।
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी हर फिल्म में परफेक्शन डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी मौके रहे हैं, जब उनकी कोशिश नाकाम रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। जो यूं तो एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट थी, लेकिन आमिर खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा। आमिर खान चाहकर भी अपनी इस फिल्म को नहीं बचा पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस फिल्म पर विश्लेषण किया तो उन्हें इसके फ्लॉप होने की कई वजहें समझ में आईं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और आमिर खान का इस बारे में क्या कहना था।
काफी हद तक शोले जैसी थी कहानी
आमिर खान ने बताया कि उनकी इस आइकॉनिक फिल्म की कहानी असल में देखा जाए तो शोले की कहानी है। आमिर खान ने बताया, 'आपको पता है ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान की कहानी एक बहुत साधारण कहानी है। इस फिल्म की कहानी असल में शोले की कहानी है। शोले में आप संजीव कुमार को ठाकुर का किरदार निभाते देखते हैं, जिसे अपना बदला लेना है। इस बदले के लिए दो लोग उसकी मदद करने आते हैं, ये लोग हैं- जय और वीरू। इधर 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' की कहानी में भी कुछ-कुछ ऐसा ही है।'
आमिर खान को होता है यह पछतावा
आमिर खान ने बताया कि 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' की कहानी में जफीरा का पूरा परिवार मार दिया गया है और उसे भी अपना बदला लेना है। वह मदद के लिए फिरंगी का साथ पकड़ता है। आमिर खान ने कहा, 'सबसे दुखद बात यह है कि हम 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' को जिस तरह बनाना चाहते थे वैसे कभी बना ही नहीं पाए। कहानी उसकी ऑरिजनल स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बन सकी थी। कास्टिंग से जुड़ी वजहों के चलते हम लगातार स्क्रिप्ट को बदलते रहे। जय और वीरू फिल्म के हीरो बन गए, लेकिन यह उनकी कहानी नहीं है। यह तो ठाकुर की कहानी है। इसी तरह कहानी फिरंगी की नहीं थी, कहानी जफीरा की है।'
जब YRF को हुआ गलती का अहसास
बता दें कि कुछ एक्ट्रेसेज के यह फिल्म रिजेक्ट किए जाने के बाद YRF का इस फिल्म में जफीरा (अमिताभ बच्चन) का रोल इसी वजह से छोटा किया था। इतना ही नहीं फिल्म की स्क्रिप्ट में इस वजह से बदलाव करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस ये फिल्म उठाना नहीं चाह रही थीं। जब तक फिल्म बनकर तैयार हुई, तब तक यह अपने ऑरिजनल फॉरमैट से काफी हद तक बदल चुकी थी। मालूम हो कि आमिर खान की इस ड्रीम मूवी को लेकर काफी बज बना था, पहले ही दिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म औंधे मुंह गिरी और मेकर्स समझ गए कि उनके बड़ी गलती हो गई है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।