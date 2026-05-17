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काफी हद तक शोले जैसी थी आमिर खान की यह फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर इस वजह से बुरी तरह पिटी

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान यूं तो अपनी हर फिल्म को जितना हो सके खास बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं। जब आमिर खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई।

काफी हद तक शोले जैसी थी आमिर खान की यह फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर इस वजह से बुरी तरह पिटी

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी हर फिल्म में परफेक्शन डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी मौके रहे हैं, जब उनकी कोशिश नाकाम रही और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। जो यूं तो एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट थी, लेकिन आमिर खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा। आमिर खान चाहकर भी अपनी इस फिल्म को नहीं बचा पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस फिल्म पर विश्लेषण किया तो उन्हें इसके फ्लॉप होने की कई वजहें समझ में आईं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और आमिर खान का इस बारे में क्या कहना था।

काफी हद तक शोले जैसी थी कहानी

आमिर खान ने बताया कि उनकी इस आइकॉनिक फिल्म की कहानी असल में देखा जाए तो शोले की कहानी है। आमिर खान ने बताया, 'आपको पता है ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान की कहानी एक बहुत साधारण कहानी है। इस फिल्म की कहानी असल में शोले की कहानी है। शोले में आप संजीव कुमार को ठाकुर का किरदार निभाते देखते हैं, जिसे अपना बदला लेना है। इस बदले के लिए दो लोग उसकी मदद करने आते हैं, ये लोग हैं- जय और वीरू। इधर 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' की कहानी में भी कुछ-कुछ ऐसा ही है।'

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आमिर खान को होता है यह पछतावा

आमिर खान ने बताया कि 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' की कहानी में जफीरा का पूरा परिवार मार दिया गया है और उसे भी अपना बदला लेना है। वह मदद के लिए फिरंगी का साथ पकड़ता है। आमिर खान ने कहा, 'सबसे दुखद बात यह है कि हम 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' को जिस तरह बनाना चाहते थे वैसे कभी बना ही नहीं पाए। कहानी उसकी ऑरिजनल स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बन सकी थी। कास्टिंग से जुड़ी वजहों के चलते हम लगातार स्क्रिप्ट को बदलते रहे। जय और वीरू फिल्म के हीरो बन गए, लेकिन यह उनकी कहानी नहीं है। यह तो ठाकुर की कहानी है। इसी तरह कहानी फिरंगी की नहीं थी, कहानी जफीरा की है।'

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जब YRF को हुआ गलती का अहसास

बता दें कि कुछ एक्ट्रेसेज के यह फिल्म रिजेक्ट किए जाने के बाद YRF का इस फिल्म में जफीरा (अमिताभ बच्चन) का रोल इसी वजह से छोटा किया था। इतना ही नहीं फिल्म की स्क्रिप्ट में इस वजह से बदलाव करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस ये फिल्म उठाना नहीं चाह रही थीं। जब तक फिल्म बनकर तैयार हुई, तब तक यह अपने ऑरिजनल फॉरमैट से काफी हद तक बदल चुकी थी। मालूम हो कि आमिर खान की इस ड्रीम मूवी को लेकर काफी बज बना था, पहले ही दिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म औंधे मुंह गिरी और मेकर्स समझ गए कि उनके बड़ी गलती हो गई है।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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