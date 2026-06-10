आमिर खान को था 'लगान' के डायरेक्टर पर शक, लगा ऐसे तो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी फिल्म
Aamir Khan Movie Lagaan Kissa: आमिर खान की फिल्म लगान की शूटिंग की शुरुआत में यह शक होने लगा था कि शायद डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
साल 2001 में आई फिल्म 'लगान' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में आमिर खान का काम सभी को बहुत पसंद आया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर को डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर पर शक होने लगा था। दरअसल आशुतोष बार-बार फिल्म में आमिर खान को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आमिर खान को लगने लगा कि कहीं आमिर सिर्फ नाम के लिए तो फिल्म के हीरो नहीं हैं? फिर जब आमिर खान के एक सवाल पर डायरेक्टर आशुतोष ने उन्हें जवाब दिया, तब जाकर आमिर खान को समझ में आया कि आशुतोष जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें उसकी पूरी क्लैरिटी है।
आमिर खान को होने लगा था शक
आमिर खान ने खुद एक इवेंट के दौरान इस बारे में बताया था। आमिर खान ने कहा, 'तो होता यह था कि मैं आकर टीम के बीच वाली पोजिशन पर खड़ा हो जाया करता था। मैं फिर भूरा, फिर इस्माइल फिर YK, सभी लोग मेरे इर्द-गिर्द खड़े होते थे। मैं उससे पूछा करता था कि मुझे लास्ट पोजिशन बता दो, ताकि मैं बीच में खड़ा हो जाऊं। तो ये मुझसे कहता- भुवन यहां से हट। भूरा तू सेंटर में आ। आमिर तू थोड़ा पीछ की तरफ लेफ्ट में रह। आमिर खान ने कहा कि जब यह सब होने लगा तो मेरा दिल बैठने लगा।
तब जाकर रिलैक्स हुए आमिर खान
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मुझे लगने लगा कि कहीं आशुतोष कोई ऐसी माइंड ब्लोइंग हटकर फिल्म तो नहीं बना रहा है।' आमिर खान ने तब आशुतोष से बात करने का फैसला किया और कहा कि देख आशु हम पहले ही बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। ले देकर एक तेरे पास स्टार है और तू उसे भी साइड कर देगा? इस पर आशुतोष गोवारिकर ने जवाब दिया- नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए सेंटर में नहीं रखना चाह रहा हूं क्योंकि तू आमिर खान है। तू उस वक्त सेंटर पोजिशन लेगा, जब भुवन लीडरशिप में आ जाएगा और जब कहानी को जरूर होगी कि तुम्हें सेंटर में आना चाहिए।
हाई रेटिंग मूवीज में शामिल है लगान
तब आमिर खान को लगा कि उनकी फिल्म सुरक्षित हाथों में है। आमिर खान ने कहा कि तब जाकर वह रिलैक्स हुए। बता दें कि आमिर खान की सबसे आइकॉनिक और हाई रेटिंग वाली फिल्मों में 'लगान' का भी नाम शामिल है। फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जिसमें लोगों को अंग्रेजी शासन काल में आए दिन लगान (टैक्स) चुकाना पड़ता है। फिर एक दिन भुवन नाम के एक लड़के की वजह से गांव वालों को एक बड़ा मौका मिलता है कि अगर वो अंग्रेजों से मैच जीत जाएंगे तो उन्हें कई साल का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या गांव वाले ये मैच जीत पाएंगे? यही फिल्म की कहानी है।
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