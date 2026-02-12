Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

शाहरुख-सलमान-आमिर को टक्कर दे सकते हैं ये स्टार्स? मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोले- हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं

Feb 12, 2026 05:47 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कई लोगों का मानना है कि तीनों खान यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के बाद कोई नया सुपरस्टार नहीं आएगा। लेकिन आमिर का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक हर जनरेशन का एक स्टार होता है।

शाहरुख-सलमान-आमिर को टक्कर दे सकते हैं ये स्टार्स? मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोले- हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं

शाहरुख खान की पठान आप सभी ने देखी होगी। यह ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें सलमान खान का भी कैमियो था। सलमान और शाहरुख पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान बोलते हैं कि दोनों 30 साल से ऐसा कर रहे हैं और अब उन्हें ये क्विट कर देना चाहिए। दोनों डिस्कस करते हैं कि कौन उन्हें रिप्लेस कर सकता है। एंड में दोनों फिर बोलते हैं कि उन्हें ही आगे जारी रखना होगा क्योंकि बच्चों पर नहीं छोड़ सकते। खैर आमिर ने अब इस पर अपनी बात रखी है।

हर जनरेशन का एक स्टार होता है

वैरायटी इंडिया से बात करते हुए आमिर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी कि सुपरस्टार्स का एरा अब खत्म हो रहा है। दरअसल, कई लोगों को लगता है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ही लास्ट सुपरस्टार्स हैं। लेकिन आमिर के मुताबिक हर जनरेशन का एक स्टार होता है।

आपसे ज्यादा हार्डवर्क और टैलेंटेड लोग हैं

आमिर ने कहा, ‘आपको नया स्टार मिलता है। सैयारा बड़ी हिट थी। चंकी पांडे का भांजा फिल्म में था। वह यंग और टैलेंटेड एक्टर हैं। ऐसा होता रहेगा। ऐसा कुछ पास्ट से नहीं है। आपसे बेहतर हमेशा लोग होंगे। आपसे ज्यादा हार्डवर्क, आपसे ज्यादा टैलेंटेड जो आपकी जगह लेगा। हम लोग भी लाइफलॉन्ग नहीं रहेंगे।’

ये भी पढ़ें:आमिर खान बोले, मैंने अरिजीत सिंह को मना लिया है कि वे…

विकी-रणवीर और रणबीर की तारीफ की

आमिर ने पठान से शाहरुख, सलमान के सीन को लेकर कहा, ‘आज के समय में कई यंग एक्टर्स ना सिर्फ उनसे बेहतर कर रहे हैं बल्कि हमसे ज्यादा अच्छी कमाई कर सकते हैं। छावा-विकी कौशल, एनिमल रणबीर कपूर, धुरंधर रणवीर सिंह। ये सब हमें टेकओवर कर सकते हैं। ये सब टैलेंटेड एक्टर्स हैं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड। आमिर का कहना है कि इन एक्टर्स ने अपने काम से जवाब दिया है।’

आमिर की प्रोफेशनल लाइफ

आमिर की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट सितारे जमीन पर नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आर एस प्रसन्ना ने डायरेक्ट की है। फिल्म में आमिर के साथ जेनेलिया डिसूजा लीड रोल में थीं।

ये भी पढ़ें:आमिर खान मेरे बेडरूम में कपड़े चेंज करते, ममता ने बताया कैसा था दोनों का बॉन्ड

बतौर प्रोड्यूसर 2 फिल्में आएंगी

अब आमिर खान की बतौर प्रोड्यूसर 2 फिल्में आने वाली हैं एक है लाहौर 1947 और दूसरी एक दिन। लाहौर 1947 में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं। वहीं एक दिन में आमिर के बेटे जुनैद खान, साई पल्लवी के साथ नजर आएंगे।

साई पल्लवी और जुनैद की जोड़ी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि यह बिल्कुल फ्रेश पेयर होगा। वहीं सनी देओल, प्रीति जिंटा भी लंबे समय बाद साथ में काम करने वाले हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Aamir Khan Salman Khan Shah Rukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan Lauds Ranveer Singh Ranbir Kapoor Aamir Khan Says They Can Give Superstars Run For Their Money
;;;