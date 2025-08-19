बड़ा होकर ऐसा दिखने लगा है जेसिका हाइन्स का बेटा, फोटोज देख लोग बोले- आमिर खान की फोटोकॉपी

आमिर खान के भाई फैजल खान ने एक बार फिर से पुराने स्कैंडल को हवा दे दी है। उन्होंने मीडिया के सामने उनके लव चाइल्ड का जिक्र किया। यह खबर पहले भी सनसनी फैला चुकी है।

आमिर खान के भाई फैजल खान परिवार से नाराज हैं और उन्होंने उन सबके खिलाफ कई शॉकिंग बातें कहीं। मीडिया के सामने उन्होंने कई साल पुराने आमिर के अवैध रिश्ते का जिक्र किया। फैजल ने बताया कि आमिर के नाजायज रिश्ते से उनका एक बेटा है। यह स्टोरी साल 2005 में एक मैग्जीन में आई तो काफी सनसनी मची थी। इसमें दावा किया गया था कि आमिर का ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइन्स से अवैध रिश्ता था जिससे बेटा पैदा हुआ। यह खबर कई बार सुर्खियों में आ चुकी है और फैजल ने एक बार फिर से लोगों के मन में इसे लेकर जिज्ञासा पैदा कर दी है।

मैगजीन में छपी थी लव स्टोरी मामला साल 2005 का है। उस वक्त मैगजीन स्टारडस्ट में एक सनसनीखेज स्टोर आई थी। इसमें दावा किया गया था कि आमिर खान का गुलाम की शूटिंग के दौरान जेसिका हाइन्स से अफेयर था। इस बीच जेसिका प्रेग्नेंट हो गईं। आमिर चाहते थे कि जेसिका अबॉर्शन करवा दें लेकिन उन्होंने बेटे को जन्म दिया और इसका नाम जान रखा। मैग्जीन में जेसिका के बेटे की तस्वीर भी छपी थी जिसे कई लोग उनके जैसा बता रहे थे।





अनुपम खेर शेयर कर चुके हैं फोटो जेसिका ने साल 2007 में दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके पति बिजनसमैन हैं और जान को प्यार देते हैं। जेसिका ने बाद में एक बेटी को भी जन्म दिया था। जेसिका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों की दोस्त थीं। अनुपम खेर भी उनमें से एक हैं। अनुपम जेसिका उनके बेटे जान और बेटी के साथ फोटो भी शेयर कर चुके हैं।