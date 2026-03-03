रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का विवाद सुलझाने आगे आए आमिर खान-ऋतिक रोशन? ली जा सकती कानूनी मदद
रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बेच डॉन 3 लेकर विवाद हो रहा है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए आमिर खान और ऋतिक रोशन समेत कई लोग बीच बचाव के सामने आए हैं।एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने हाल में मीटिंग की है।
रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद हुआ है। एक्टर ने हाल में इस प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला लिया था जिसके बाद फरहान की प्रोडक्शन कंपनी ने एक्टर को 40 करोड़ का कंपनसेशन देने की बात कही। रणवीर ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया था कि ये पैसा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक्टर और डायरेक्टर के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए आमिर खान,ऋतिक रोशन के आगे आकर बीच बचाव करने की खबर सामने आई है।
आमिर खान और ऋतिक रोशन ने की बीच बचाव पर बात
हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का विवाद सुलझाने के लिए आमिर खान, ऋतिक रोशन, राजकुमार हिरानी, जोया अख्तर, साजिद नाडियाडवाला, रमेश तौरानी, कुमार मंगत और अमृतपाल सिंह बिंद्रा के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में फाइनेंसियल प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की गई और समाधान निकालने की कोशिश की गई।हाल में प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया गिल्ड ने मामले में क़ानूनी मदद लेने की बात कही।
सीरियस नहीं थे फरहान?
फरहान अख्तर ने करीब ढाई साल पहले रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 का एलान किया था। फिल्म का टीजर भी शेयर किया गया था। लेकिन कुछ समय पहले खबर आई कि रणवीर ने इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें कास्ट करने के बाद फरहान ने डॉन का किरदार निभाने के लिए ऋतिक रोशन से बातचीत की थी। एक्टर ने आरोप लगाया कि फरहान इस फिल्म को लेकर सीरियस नहीं थे। उनके पास स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। इसके अलावा वो स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते थे जिसके लिए मेकर्स तैयार नहीं हुए। इसी वजह से रणवीर ने डॉन 3 से खुद को बाहर कर लिया। ओरिजिनल डॉन में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। फिर शाहरुख खान डॉन बने और अब रणवीर बनने वाले थे। लेकिन अब तीसरे डॉन को स्क्रीन पर देखने के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ेगा।
धुरंधर से चमक रहे हैं रणवीर सिंह
बता दें, रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड हिलाकर रख दिए थे। अब ऑडियंस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही है। धुरंधर 2 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इसके साथ ही साउथ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक भी आ रही है। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलने वाला है। ट्रेड एनालिस्ट, क्रिटिक्स के मुताबिक दोनों में से एक फिल्म को तगड़ा नुकसान होने वाला है।
