Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का विवाद सुलझाने आगे आए आमिर खान-ऋतिक रोशन? ली जा सकती कानूनी मदद

Mar 03, 2026 07:17 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बेच डॉन 3 लेकर विवाद हो रहा है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए आमिर खान और ऋतिक रोशन समेत कई लोग बीच बचाव के सामने आए हैं।एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने हाल में मीटिंग की है।

रणवीर सिंह- फरहान अख्तर का विवाद सुलझाने आगे आए आमिर खान-ऋतिक रोशन? ली जा सकती कानूनी मदद

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद हुआ है। एक्टर ने हाल में इस प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला लिया था जिसके बाद फरहान की प्रोडक्शन कंपनी ने एक्टर को 40 करोड़ का कंपनसेशन देने की बात कही। रणवीर ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया था कि ये पैसा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक्टर और डायरेक्टर के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए आमिर खान,ऋतिक रोशन के आगे आकर बीच बचाव करने की खबर सामने आई है।

आमिर खान और ऋतिक रोशन ने की बीच बचाव पर बात

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का विवाद सुलझाने के लिए आमिर खान, ऋतिक रोशन, राजकुमार हिरानी, जोया अख्तर, साजिद नाडियाडवाला, रमेश तौरानी, कुमार मंगत और अमृतपाल सिंह बिंद्रा के बीच एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में फाइनेंसियल प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की गई और समाधान निकालने की कोशिश की गई।हाल में प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया गिल्ड ने मामले में क़ानूनी मदद लेने की बात कही।

ये भी पढ़ें:शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पर भारी पड़े थे आमिर, इस एक मूवी से बनाया रिकॉर्ड
Ranveer Singh Don 3

सीरियस नहीं थे फरहान?

फरहान अख्तर ने करीब ढाई साल पहले रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 का एलान किया था। फिल्म का टीजर भी शेयर किया गया था। लेकिन कुछ समय पहले खबर आई कि रणवीर ने इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें कास्ट करने के बाद फरहान ने डॉन का किरदार निभाने के लिए ऋतिक रोशन से बातचीत की थी। एक्टर ने आरोप लगाया कि फरहान इस फिल्म को लेकर सीरियस नहीं थे। उनके पास स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। इसके अलावा वो स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते थे जिसके लिए मेकर्स तैयार नहीं हुए। इसी वजह से रणवीर ने डॉन 3 से खुद को बाहर कर लिया। ओरिजिनल डॉन में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। फिर शाहरुख खान डॉन बने और अब रणवीर बनने वाले थे। लेकिन अब तीसरे डॉन को स्क्रीन पर देखने के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:उनके पास यश चोपड़ा थे…सुनील शेट्टी ने बताया शाहरुख खान के स्टारडम का राज

धुरंधर से चमक रहे हैं रणवीर सिंह

बता दें, रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड हिलाकर रख दिए थे। अब ऑडियंस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही है। धुरंधर 2 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। इसके साथ ही साउथ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक भी आ रही है। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलने वाला है। ट्रेड एनालिस्ट, क्रिटिक्स के मुताबिक दोनों में से एक फिल्म को तगड़ा नुकसान होने वाला है।

ये भी पढ़ें:1981 की इस फ्लॉप फिल्म के एक गाने की धुनों से बने ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
ranveer singh Aamir Khan Hrithik Roshan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।