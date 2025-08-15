IFFM 2025 की ओपनिंग नाइट में गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे दिखे आमिर खान, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो
किरण राव से तलाक के बाद अब आमिर की जिंदगी में नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने एंट्री की है। दोनों को अक्सर एक साथ इवेंट या डेट पर स्पॉट किया जाता है। इसी बीच अब आमिर फिर से अपनी गर्लफ्रेंड गौरी संग सरेआम हाथ थामें नजर आए।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आमिर एक बार फिर से प्यार में पड़ गए हैं। किरण राव से तलाक के बाद अब आमिर की जिंदगी में नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने एंट्री की है। दोनों को अक्सर एक साथ इवेंट या डेट पर स्पॉट किया जाता है। इसी बीच अब आमिर फिर से अपनी गर्लफ्रेंड गौरी संग सरेआम हाथ थामें नजर आए। दोनों का एक साथ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
गौरी का हाथ थामे दिखे आमिर
दरअसल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन आमिर खान ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आमिर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट भी उनके साथ नजर आईं। इस इवेंट में दोनों पब्लिक की परवाह किए बिना बेबाक अंदाज में एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए। आमिर उन्हें भीड़ में पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते दिखे।
लुक ने जीता दिल
लुक की बात करें तो आमिर IFFM 2025 के रेड कार्पेट पर ब्लेक कलर का लॉन्ग बंद गला स्टाइल कोर्ट कैरी किया था। वहीं, गौरी स्प्रैट ने ब्लू कलर के सलवार कमीज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ऐसे में भला पैपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने का मौका हाथ से जाने कैसे देते। इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस भी उन्हें एक-साथ देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं।
आमिर के अलावा ये स्टार्स भी पहुंचे
आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के अलावा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM 2025 ) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन और एक्टर वीर दास, एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम, जिम सर्भ, अदिति राव हैदरी, जयदीप अहलावत, डायरेक्टर शूजित सरकार, अश्विनी अय्यर तिवारी, डायरेक्टर आर.एस. प्रसन्ना , सिंगर लिसा मिश्रा और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी मौजूद थे।
