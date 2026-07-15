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आमिर खान पर लगा लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर होने का टैग, एक्टर ने दिया जवाब, कहा…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान ने 'लव जिहाद' के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्होंने सिविल मैरिज की है और उनके घर में जितनी भी शादियां हुई हैं किसी में भी धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं हुआ है। 

आमिर खान पर लगा लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर होने का टैग, एक्टर ने दिया जवाब, कहा…

एक्टर आमिर खान ने तीन शादियां की हैं। उनकी तीनों पत्नियां हिंदू हैं। ऐसे में उन पर लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर होने का टैग लग रहा है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने इस टैग पर रिएक्ट किया है और कहा है कि उनके परिवार ने हमेशा अलग-अलग धर्मों के लोगों के साथ रिश्ते अपनाए हैं और उनकी किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

क्या बोले आमिर खान?

रेडिफ को दिए इंटरव्यू में इंटरव्यू में आमिर ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा, ‘सच तो ये है कि हमारा परिवार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला परिवार है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर की शादी एक ईसाई महिला से हुई है।’

आमिर खान का पूरा बयान

उन्होंने आगे कहा, ‘गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज थीं। गौरी हिंदू भी नहीं हैं, वह ईसाई हैं और वो भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत कड़ाई से पालन नहीं करतीं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही है।’

आमिर खान की शादियां

आमिर की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी। 2002 में उन्होंने रीना से तलाक लिया और तीन साल बाद उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव से शादी की। फिर साल 2021 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया।

गौरी से कैसे हुई मुलाकात?

आमिर और गौरी एक-दूसरे को लगभग 25 सालों से जानते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट में नहीं थे। बेंगलुरु में आमिर की कजिन नुजहत खान रहती हैं, उन्होंने ही दोनों का कॉन्टेक्ट करवाया था। इसके बाद, पिछले साल मार्च में आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान गौरी को मीडिया से मिलवाया था और फिर 5 जुलाई के दिन आमिर ने गौरी से शादी कर ली।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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