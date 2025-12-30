Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan Got Death Threats Recalls Imran Khan Says Desh Se Bhagane Ki Koshish Kar Rahe Hain Kabse
आमिर खान को मिली थी जान से मारने की धमकी, इमरान बोले- देश से भगाने की कोशिश…

आमिर खान को मिली थी जान से मारने की धमकी, इमरान बोले- देश से भगाने की कोशिश…

संक्षेप:

आमिर खान के भांजे इमरान खान ने बताया कि कैसे एक समय ऐसा आया था जब आमिर को जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने बताया कि ऐसा कब और क्यों हुआ था।

Dec 30, 2025 09:30 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आमिर खान उन सेलेब में से एक हैं जो खुलकर अपनी दिल की बात बोलते हैं। कई बार वह अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद में भी फंसे हैं। पास्ट में तो उन्हें उनके कई स्टेटमेंट्स को लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा है। अब आमिर के भांजे इमरान ने बताया कि कैसे शो सत्यमेव जयते के दौरान आमिर को जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्यों मिली थी आमिर को धमकी

इमरान ने अनफिल्टर्ड विद समदिश में कहा, ‘मैं आमिर को अपनी पूरी लाइफ से जानता हूं। मुझे उनके भरोसे और जो फैसले वो लेते हैं उन पर काफी भरोसा है। उनका जो सत्यमेव जयते में एपिसोड था कन्या भ्रूण हत्या वाला उसको लेकर काफी गुस्सा था लोगों में और कुछ ने तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।’

मामू को देश से भगाने की कोशिश करते लोग

इमरान ने यह भी कहा कि मामू जान बेचारे को देश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग कबसे।

शो सत्यमेव जयते की बात करें तो यह शो साल 2012 से 2014 के बीच टेलिकास्ट हुआ था। इस शो को आमिर खान होस्ट करते थे। 25 एपिसड के इस शो में आमिर ने कई सोशल मुद्दों पर बात की जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज, रेप, घरेलू हिंसा, शराब के नशे जैसे कई मुद्दे शामिल थे।

ये भी पढ़ें:तो पब्लिसिटी स्टंट था आमिर खान का तलाक? हॉस्पिटल से किरण राव की यह फोटो वायरल

आमिर की फिल्में

खैर आमिर की फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह सितारे जमीन पर नजर आए जो उनकी फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल थी। इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी उन्होंने बतौर एक्टर कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। लेकिन बतौर प्रोड्यूसर उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिसमें लाहौर 1947 और मेरे रहो शामिल है। लाहौर 1947 में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं और मेरे रहो में आमिर के बेटे जुनैद और सई पल्लवी लीड रोल में हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Aamir Khan Imran Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।