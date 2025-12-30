आमिर खान को मिली थी जान से मारने की धमकी, इमरान बोले- देश से भगाने की कोशिश…

संक्षेप: आमिर खान के भांजे इमरान खान ने बताया कि कैसे एक समय ऐसा आया था जब आमिर को जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने बताया कि ऐसा कब और क्यों हुआ था।

आमिर खान उन सेलेब में से एक हैं जो खुलकर अपनी दिल की बात बोलते हैं। कई बार वह अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद में भी फंसे हैं। पास्ट में तो उन्हें उनके कई स्टेटमेंट्स को लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा है। अब आमिर के भांजे इमरान ने बताया कि कैसे शो सत्यमेव जयते के दौरान आमिर को जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

क्यों मिली थी आमिर को धमकी इमरान ने अनफिल्टर्ड विद समदिश में कहा, ‘मैं आमिर को अपनी पूरी लाइफ से जानता हूं। मुझे उनके भरोसे और जो फैसले वो लेते हैं उन पर काफी भरोसा है। उनका जो सत्यमेव जयते में एपिसोड था कन्या भ्रूण हत्या वाला उसको लेकर काफी गुस्सा था लोगों में और कुछ ने तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।’

मामू को देश से भगाने की कोशिश करते लोग इमरान ने यह भी कहा कि मामू जान बेचारे को देश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग कबसे।

शो सत्यमेव जयते की बात करें तो यह शो साल 2012 से 2014 के बीच टेलिकास्ट हुआ था। इस शो को आमिर खान होस्ट करते थे। 25 एपिसड के इस शो में आमिर ने कई सोशल मुद्दों पर बात की जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज, रेप, घरेलू हिंसा, शराब के नशे जैसे कई मुद्दे शामिल थे।