25 साल की प्लानिंग के बाद आमिर खान ने महाभारत को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बोले- मेरा काम पहले ही...
आमिर खान फिल्म महाभारत लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आमिर ने अब बड़ा अपडेट दिया है। आमिर का कहना है कि वह कई सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं।
आमिर खान ने फाइनली मोस्ट अवेटेड फिल्म महाभारत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जबसे इस फिल्म को लेकर जिक्र हुआ है तबसे फैंस इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। आमिर का कहना है कि यह उनकी बाकी किसी फिल्म की तरह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक और रचनात्मक प्रयास है जिसे वह अपने लाइफ का सबसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मानते हैं।
फिल्म की तैयारी हो गई शुरू
कोमल नहाटा से बात करते हुए आमिर ने बताया कि फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं और स्क्रिप्ट 2 महीने में शुरू हो सकती है। वैसे इस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कई सालों से चल रही है, लेकिन फिल्म अभी तक बन नहीं पाई।
क्यों लगा समय
बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि महाभारत पर फिल्म क्यों नहीं बनी जबकि रामायण पर फिल्म बन रही है तो आमिर ने कहा, 'मेरा काम पहले ही अंदर से शुरू हो चुका है।'
उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके दिमाग में 25-30 साल से चल रहा है। इसे प्यार और विजन के साथ बना रहा हूं। आमिर ने बताया कि यह उनकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।
आमिर ने आगे कहा कि महाभारत एक यगना है, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो अगले साल शूटिंग शुरू हो जाएगी।
इससे पहले आमिर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था, महाभारत मल्टिपल पार्ट्स में बन रही है जैसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स फिल्म की तरह।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।