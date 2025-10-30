आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी को आया गुस्सा, पैपराजी को बोलीं- क्यों पीछे आते हो, जाओ यहां से

संक्षेप: आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं इसलिए उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। फोटोग्राफर्स जब उन्हें कैप्चर करते हैं तो गौरी को ये सब पसंद नहीं। अब गौरी, हाल ही में पैपराजी पर भड़कती दिखीं।

आमिर खान ने जबसे अपनी गर्लफ्रेंड गौहर को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूज करवाया है तबसे गौरी भी मीडिया के कैमरों से बच नहीं पाती हैं। कई बार गौरी को पैपराजी स्पॉट करते हैं और उनकी फोटोज क्लिक करते हैं। अब गौरी को गुरुवार को फिर स्पॉट किया गया, लेकिन कैमरा देखकर वह परेशान हो जाती हैं और उन्हें वहां से जाने को बोलती हैं।

हुआ क्या गौरी के साथ वीडियो में आप देखेंगे कि गौरी गाड़ी से उतरती हैं तो पैपराजी उनके पीछे-पीछे जाती है। गौरी फिर परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि आप लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। गौरी के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही है।

आमिर बोले थे गौरी से दिल में कर ली शादी बता दें कि कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आमिर ने बताया था कि वह अपने दिल में तो गौरी से शादी कर चुके हैं। गौरी और मैं काफी सीरियस हैं एक-दूसरे को लेकर। हम पैरेंट्स भी हैं। हम साथ हैं। शादी ऐसी चीज है मेरा मतलब, मेरे दिल में मैं उनसे पहले ही शादी कर चुकी हूं।