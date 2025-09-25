Aamir Khan Girlfriend Gauri Spratt Angry at paps as they follow her in mumbai video viral पैप्स को देखकर भड़कीं आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी, बोलीं- अकेला छोड़ दो मुझे, Bollywood Hindi News - Hindustan
पैप्स को देखकर भड़कीं आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी, बोलीं- अकेला छोड़ दो मुझे

आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गौरी पैप्स पर चिढ़ती नजर आ रही हैं। वो पैप्स से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कह रही हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:24 PM
आमिर खान की लव लाइफ अक्सर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ वक्त पहले आमिर खान ने दुनिया को अपनी गर्लफ्रेंज गौरी स्प्रैट से मिलवाया था। गौरी स्प्रैट को कई मौकों पर आमिर खान के साथ देखा गया है। अब गौरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गौरी अकेले नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं वो पैप्स पर भड़कती भी नजर आ रही हैं।

वायरल हो रहा गौरी का वीडियो

गौरी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मुंबई का है। गौरी टी-शर्ट और ट्रैकिंग पैंट्स पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने कानों में इयरफोन लगाया है। पैप्स उन्हें कवर कर रहे हैं। वो गुस्से में पैप्स से कहती हैं - अकेला छोड़ दो मुझे, मैं सिर्फ वॉक के लिए जा रही हूं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

गौरी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- ये है कौन जो इतना भाव खा रही है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- आमिर खान का टेस्ट बड़ा अजीब है। एक तीसरे यीजर ने लिखा- किसी सिलेब्रिटी जिसके दो तलाक हो चुके हैं, उसे डेट करने से पहले ये सीखना चाहिए था आपको। एक ने लिखा- आमिर का नाम मिला तो घमंड आ गया है।

आमिर खान की बात करें तो उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। इसके बाद साल 2005 में आमिर खान ने किरण राव से शादी रचाई और साल 2021 में वो उनसे अलग हो गए। अब आमिर खान गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं।

