कब और कहां होगी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी, फंक्शन में आएंगे कितने मेहमान?
आमिर खान ने कंफर्म कर दिया है कि वो 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं। ये शादी आमिर खान के घर पर ही होगी। आमिर खान की शादी में बहुत कम मेहमान होंगे।
आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी में कम से कम मेहमान होंगे। आमिर खान और गौरी की शादी आमिर खान के घर पर ही होगी। आमिर खान और गौरी की शादी 5 जुलाई को होगी। इस शादी में आमिर खान और गौरी के परिवार वाले और करीबी दोस्त ही हिस्सा लेंगे।
शादी में होंगे कितने मेहमान?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान और गौरी स्प्रैट अपनी शादी की सेरेमनी को काफी सिंपल और प्राइवेट रखेंगे। माना जा रहा है कि इस शादी में 100 से 150 लोग ही शामिल होंगे। आमिर और गौरी के परिवार, उनके करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ चेहरे शादी का हिस्सा बन सकते हैं।
पहले रजिस्टर होगी आमिर और गौरी की शादी, फिर होगा लंच
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने पर्सनली शादी की हर डिटेल को प्लान किया है। गेस्ट लिस्ट से लेकर लंच मेन्यू तक, आमिर और गौरी ने ही हर चीज तय की है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी रजिस्टर की जाएगी। शादी रजिस्टर होने के बाद लंच शुरू होगा।
ये दो डायरेक्टर्स होंगे आमिर की शादी में शामिल
रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि लंच में कपल के फेवरेट फूट आइटम्स होंगे। मेहमानों की लिस्ट में फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का नाम शामिल है। आशुतोष गोवारिकर ने आमिर खान की फिल्म लगान को डायरेक्ट किया था। वहीं, राजकुमार संतोषी आमिर खान प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म बंटवारा के डायरेक्टर हैं।
कब होगी आमिर खान की शादी?
गुरुवार को आमिर खान ने कंफर्म किया कि वो 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हां मेरी शादी हो रही है जुलाई 5 को और बहुत छोटी शादी है, घर में ही कर रहे हैं। 5 को बहुत ही खास दिन है हमारे लिए और बस दोनों परिवार होंगे, कुछ खास दोस्त हैं, छोटा सा घर ही कर रहे हैं हम। सबकी दुआएं चाहेंगे हम।”
बता दें, आमिर खान की ये तीसरी शादी होगी। आमिर खान की पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से हुई थी। इसके बाद साल 2002 में आमिर और रीना ने अलग होने का फैसला लिया। रीना से अलग होने के बाद आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की। इसके बाद, साल 2021 में आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का फैसला लिया। अब आमिर खान गौरी से शादी करने जा रहे हैं। आमिर खान भले ही अब अपनी एक्स वाइव्स के साथ शादी के बंधन में नहीं हैं, लेकिन दोनों पत्नियों के साथ आमिर खान का अब भी अच्छा बॉन्ड है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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