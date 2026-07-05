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आमिर खान ने गौरी स्प्रैट को किया Kiss, शादी का पहला वीडियो आया सामने; पत्नी संग झूमे एक्टर

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आमिर और गौरी एक दूसरे को पति-पत्नी के तौर पर अपनाते और खुशी में डांस करते नजर आए। 

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट को किया Kiss, शादी का पहला वीडियो आया सामने; पत्नी संग झूमे एक्टर

आमिर खान और गौरी स्प्रैट आज यानी 05 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए।आमिर और गौरी लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। केवल करीबी दोस्तों और परिवार वालों के सामने आमिर और गौरी ने एक दूसरे से रजिस्टर्ड मैरिज की। आमिर और गौरी की शादी का पहला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आमिर और गौरी एक दूसरे को पति-पत्नी के तौर पर अपनाते और खुशी में डांस करते नजर आ रहे हैं।

एक दूसरे के हुए आमिर खान और गौरी स्प्रैट

इरफान पठान ने आमिर और गौरी की शादी का वीडियो शेयर किया। इरफान शादी में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इरफान ने जो वीडियो शेयर किया उसमें आमिर कहते हैं कि वो गौरी को कानूनी रूप से अपनी पत्नी के तौर पर अपनाते हैं। आमिर जैसे ही ये कहते हैं, शादी में मौजूद मेहमान तालियां बजाते हैं। इसके बाद गौरी स्प्रैट कहती हैं कि वो आमिर को कानूनी तौर पर अपने पति के रूप में अपनाती हैं।

आमिर खान ने पकड़ा पत्नी गौरी का हाथ

गौरी जब बोल रही होती हैं, आमिर अपने हाथ में उनका हाथ लेते हैं और उनके हाथ पर किस करते हैं। बाद में आमिर मेहमानों के साथ डांस करते भी नजर आते हैं। गौरी भी आमिर के पास आकर खड़ी होती हैं। आमिर गौरी को गले लगा लेते हैं और उन्हें किस करते हैं।

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इरफान पठान ने शेयर किया शादी का वीडियो

आमिर और गौरी की शादी में आए मेहमान भी उनकी खुशी में काफी खुश नजर आए। इरफान पठान ने आमिर और गौरी की शादी का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी।

क्रिकेटर ने दी आमिर और गौरी को बधाई

इरफान पठान ने लिखा- डियर आमिर भाई और गौरी। आपकी शादी पर आपको दिल से बधाई। आप दोनों के जीवनभर प्यार, खुशी, हंसी और साथ की कामना करता हूं। अल्लाह आपकी इस खूबसूरत यात्रा को अपार खुशियों और अनगिनत आशीर्वादों से भर दे।

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वीडियो में नजर आए ये चेहरे

इरफान पठान ने जो वीडियो शेयर किया उसमें राजकुमार हिरानी, राज ठाकरे, लगान में नजर आए एक्टर अमीन हाजी और उनके भाई करीम हाजी नजर आए। इसके अलावा आमिर के बेटे जुनैद, आजाद, बेटी ईरा और गौरी स्प्रैट का बेटा नजर आया।

आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट को गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकारा था। दोनों की शादी की अटकलें तब से ही लगाई जा रही थीं। अब आमिर और गौरी आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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