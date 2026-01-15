गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, एक्स पत्नी किरण राव के सामने जमकर दिए पोज, वीडियो वायरल

संक्षेप: वीर दास द्वारा डायरेक्टेड 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' इस शुक्रवार, 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में वीर दास, प्रियांशु चटर्जी, संजय दत्त, शारिब हाशमी और इमरान खान हैं।

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों 'हैप्पी पटेल' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। आमिर के नए प्रोडक्शन, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस की रिलीज के लिए तैयार है। रिलीज के पहले 'हैप्पी पटेल' के मेकर्स ने बुधवार की रात का मुंबई में स्टार-स्टडेड प्रीमियर होस्ट किया। इस प्रीमियर में बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे। वहीं, आमिर के कजिन, इमरान खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ थामें पहुंचे। दोनों कपल हाथ में हाथ डालकर फोटोग्राफर्स के लिए पोज दिया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गर्लफ्रेंड का हाथ दिया पोज 'हैप्पी पटेल' की प्रीमियर पर आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे। इस दौरान आमिर, गौरी का हाथ दिखे। गौरी ब्लैक कलर की आउटफिट में एकदम लाइट मेकअप के साथ बहुत प्यारी लगी रही थीं। गौरी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थीं। वहीं, आमिर भी गौरी से मिचिंग करते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर भी अलग ही स्माइल देखने को मिली।

इमरान ने गर्लफ्रेंड संग आए नजर आमिर खान ही नहीं उनके कजिन, इमरान खान भी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन के साथ पहुंचे। बता दें कि 'हैप्पी पटेल' के साथ इमरान ने 10 साल बाद फिल्मों में वापसी की है। इमरान, लेखा का हाथ थामें पैप्स को पोज देते दिखे। उनका वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है।

पति संग पहुंची इरा बता दें कि 'हैप्पी पटेल' के प्रीमियर पर आमिर खान, इमरान खान के अलावा, इरा खान अपने पति नूपुर शिखरे के साथ पहुंची। वहीं, जुनैद खान,भ किरण राव भी शामिल हुए। इस दौरान अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे, अरहान खान भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए।