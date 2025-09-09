Aamir Khan Gains Weight For Dadasaheb Phalke Biopic Reddit Reacts To Viral Video आमिर खान ने दादासाहेब फाल्के की बायोपिक के लिए बढ़ाया वजन? वीडियो देख फैंस हैरान, Bollywood Hindi News - Hindustan
आमिर खान ने दादासाहेब फाल्के की बायोपिक के लिए बढ़ाया वजन? वीडियो देख फैंस हैरान

आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनका वजन पहले से काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आमिर के इस नए लुक पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं। कोई इसे उनकी अपकमिंग फिल्म का पार्ट बता रहा तो किसी को लग रहा कि ये उनकी बढ़ती उम्र की वजह से है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:06 AM
आमिर खान एक बार फिर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। आमिर का दरअसल, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि उनका थोड़ा वजन बढ़ गया है। वहीं जब वह लास्ट फिल्म सितारे जमीन पर नजर आए थे, तब वह बिल्कुल फिट थे। अब आमिर के लेटेस्ट लुक के वायरल होने के बाद लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ये उनकी अपकमिंग फिल्म दादासाहेब फाल्के की बायोपिक का लुक तो नहीं।

लोगों के रिएक्शन

रेड्डिट पर वीडियो वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा, क्या आमिर ने दादासाहेब फाल्के की बायोपिक के लिए वजन बढ़ाया है? वह थोड़ा आउट ऑफ शेप लग रहे हैं। हालांकि एक ने फिर लिखा कि भाई अब वह 60 साल के हो गए हैं। प्लीज उनकी उम्र को एक्सेप्ट करो। एक ने लिखा कि अरे भाई हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले। उनकी बॉडी, उनकी लाइफ।

राजकुमार हिरानी के साथ कोलैब्रेट

वैसे बता दें कि दादासाहेब फाल्के की बायोपिक के लिए आमिर और राजकुमार हिरानी एक बार फिर कोलैब्रेट करेंगे। आमिर की टीम ने स्टेटमेंट रिलीज कर कहा था कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि हिंदी सिनेमा में किसी ने अभी तक सिनेमा की स्टोरी नहीं बताई है। वीएफएक्स स्टूडियो जो एलए से है उन्होंने पहले ही एआई डिजाइन्स बना दिए हैं फिल्म के उस वक्त के एरा और पीरियड के लिए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर और राजकुमार हिरानी काफी समय से सपना देख रहा हैं दादासाहेब फाल्के पर फिल्म बनाने का। राज कुमार जहां फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, वहीं आमिर क्रिएटिवली कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और वह सुनिश्चित कर रहे थे कि वह केवल स्टॉन्ग क्षमता वाली स्क्रिप्ट पर ही काम करें।

कहा तो यह भी जा रहा है कि भले ही आमिर ने कई स्क्रिप्ट्स पर काम किया है, लेकिन अब उनका ध्यान पूरी तरह से दादासाहेब की कहानी पर है।

आमिर की फिल्में

बता दें कि आमिर लास्ट फिल्म सितारे जमीन पर नजर आए थे जो सुपहिट थी। अब वह दादासाहेब फाल्के की बायोपिक में नजर आएंगे। वहीं उनके प्रोडक्शन हाउस से लाहौर 1947 भी रिलीज होने वाली है जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं।

