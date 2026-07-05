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शादी के बाद पहली बार मीडिया से मिले आमिर, कैमरों से दूर ही रहीं तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान शादी के बाद पहली बार मीडिया से मिले। उन्होंने हाथ जोड़कर पापाराजी का अभिवादन किया, हालांकि उनकी पत्नी गौरी मीडिया की पहुंच से दूर ही रहीं।

शादी के बाद पहली बार मीडिया से मिले आमिर, कैमरों से दूर ही रहीं तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान फाइनली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर ने मीडिया से मुलाकात की। शादी की खबरें आने के बाद से ही मुंबई स्थित आमिर खान के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। मीडिया को देखकर आमिर खान मुस्कुराए और पापाराजी का अभिवादन किया, लेकिन उनकी पत्नी गौरी इस बीच कैमरों की पहुंच से दूर ही रहीं। अब आमिर खान की मीडिया से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर शेयर की जा रही हैं।

शादी के बाद आमिर की पहली प्रिजेंस

आमिर खान और गौरी खान की शादी के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट की ये पहली तस्वीरें हैं। आमिर खान और गौरी ने बांद्रा स्थित घर पर ही एक प्राइवेट सेरिमनी में शादी की, उन्होंने इस फंक्शन को काफी लो-की रखा और उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने आमिर खान की शादी की पहली तस्वीरें इंटरनेट पर रिलीज कीं। तस्वीरों में आमिर खान और गौरी को मेहमानों की मौजूदगी में रजिस्टर पर साइन करते देखा जा सकता है। फोटो में आमिर खान का बेटा आजाद उनके पास ही खड़ा है और गौरी का बेटा दोनों के बीच खड़ा हुआ है।

आमिर खान की शादी की तस्वीरAamir khan wedding photo
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दोनों का आउटफिट और मेहमान

आमिर खान की मां जीनत हुसैन भी इस फंक्शन में वहीं मौजूद हैं, जो समारोह को देख रही हैं। इस खास मौके पर आमिर खान आइवरी रंग का कुर्ता-पायजामा पहने नजर आए और साथ में उन्होंने ब्रॉन्ज कलर का ब्रोच लगाया था, वहीं गौरी ने रॉयर बेज कलर का आउटफिट चुना और बेहद खूबसूरत जूलरी बहनी। बात हेयर स्टाइल की करें तो आमिर खान अपने जाने पहचाने हेयर स्टाइल में थे, जबकि गौरी स्प्रैट ने बालों की चोटी बनाई थी। बता दें कि भले ही आमिर खान ने इस शादी को बॉलीवुड की आम शादियों की तरह ग्रैंड और लार्जर दैन लाइफ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इस फंक्शन में 150 के करीब मेहमान शरीक हुए।

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आमिर खान और गौरी की लव स्टोरी

मेहमानों में आमिर खान और गौरी के परिवार के सभी करीबी लोग और दोस्त शामिल थे। बात दोनों की लव स्टोरी की करें तो आमिर और गौरी एक दूसरे को 25 सालों से जानते हैं। करीब दो साल पहले बेंगलुरू में आमिर खान की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए एक बार फिर से दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला किया। बता दें कि आमिर खान अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ हाथों में हाथ लिए नजर आए थे। जिसे उनका खुलकर इस रिश्ते का ऐलान करना माना गया।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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