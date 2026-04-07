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घूंघट की आड़ से…इस गाने को लिखने वाले गीतकार के पैरों में गिर पड़ा था अनजान शख्स, वजह कर देगी हैरान

Apr 07, 2026 12:46 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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आमिर खान और जूही चावला पर फिल्माया एक खास गाना है 'घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है'। इस गाने को लिखने वाले गीतकार के पैर में गिर गया था अनजान शख्स। जब वजह बताई तो गीत लिखने वाले हैरान हो गए। जानिए गाने से जुड़ा किस्सा।

घूंघट की आड़ से…इस गाने को लिखने वाले गीतकार के पैरों में गिर पड़ा था अनजान शख्स, वजह कर देगी हैरान

साल 1993 में आमिर खान और जूही चावला की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई थी ‘हम हैं राही प्यार के’ इस फिल्म में आमिर ने तीन अनाथ बच्चों के मामा का किरदार निभाया था। वही जूही चावला साउथ इंडियन लड़की वैजंती अय्यर के किरदार में थीं। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म की कहानी ने ऑडियंस को प्रभावित किया। लेकिन गानों ने उस दौर में धूम मचा दी। फिल्म में कुल 6 गाने थे जो रेडियो पर बार-बार बजते थे।

इस गाने के बाद हुआ ये अजीब किस्सा

बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इस फिल्म की 25 लाख यूनिट बेचीं गई थी। ये उस साल की पांचवी सबसे बड़ी एल्बम साबित हुई। इस फिल्म के गाने 'घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है', 'यूंही कट जाएगा सफर', 'काश कोई लड़का मुझे प्यार करता', 'वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो' जबरदस्त हिट हुए थे। नदीम-श्रवण का म्यूजिक, कुमार सानू, अल्का याग्निक और साधना सरगम की आवाज वाले इन गानों को समीर अनजान ने शब्द दिए थे। लेकिन फिल्म के एक गाने 'घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है' को लेकर एक अजीब किस्सा हुआ था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए।

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पैरों में गिर पड़ा था अनजान शख्स

समीर अनजान ने अपने एक इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया था। गीतकार समीर अनजान ने बताया था कि बहुत साल पहले वो एक पार्टी में गए थे। उन्होंने ध्यान दिया कि एक लड़का उन्हें बहुत देर से घूर रहा है। उन्होंने उस लड़के को इग्नोर करते हुए अपनी जगह बदल ली। फिर कुछ देर बाद कोई दूसरा शख्स वहां आया और उन्होंने समीर अनजान का नाम लेते हुए उनसे हाथ मिलाया, उन्हें ग्रीट किया। ये सुनते ही वो पहला शख्स जो घूर रहा था उनके पैरों में आ गिरा और उठने का नाम नहीं ले रहा था।समीर अनजान ने बताया कि उस शख्स को अपने पैरों में गिरा देख वो बहुत हैरान हुए और जब उन्होंने ऐसा करने की वजह उनसे पूछी तो यकीन नहीं कर पाए।

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24 घंटे सुन रहा था ये गाना

समीर अनजान ने आगे बताया कि उस शख्स ने उन्हें बताया कि वो पिछले 15 सालों से उनकी तलाश में थे। उस शख्स ने गीतकार से पूछा कि उन्होंने जो गाना लिखा था 'घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है' क्यों लिखा था। उस शख्स ने बताया कि वो इस गाने की कैसेट अपने घर, गाड़ी हर जगह साथ रखते हैं और 24 घंटे सुनते हैं। इसलिए वो इस गाने के गीतकार से मिलकर इसके पीछे की वजह जानना चाहता था। उस शख्स को जवाब देते हुए समीर अनजान ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट ने ऐसी सिचुएशन दी थी जिसपर ये गाना बना।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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