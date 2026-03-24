आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर इस दिन हो रही है OTT पर रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर थी हिट
आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर यूट्यूब के बाद अब इस दिन OTT पर रिलीज हो रही है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की इमोशनल जर्नी पर बनी इस फिल्म को इस तारीख से देखा जा सकेगा। बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म का इंतजार हो रहा है।
जून 2025 में आई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिएक्शन मिला था। फिल्म हिट थी। थिएटर के बाद इसे OTT देखने का इंतजार था। लेकिन आमिर खान ने फिल्म यूट्यूब पर उतार दी। लेकिन अब फिल्म OTT पर रिलीज को तैयार है। OTT प्लेटफार्म और स्ट्रीम होने की तारीख सामने आ गई है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म साल 2007 में आई फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल बताई गई। सबका नॉर्मल अलग होता है इसी मुद्दे पर बात करती है ये खास फिल्म जिसे सोनी लाइव पर देखा जा सकेगा।
इस दिन OTT पर रिलीज हो रही है सितारे जमीन पर
कुछ समय पहले अनाउंस किया गया था कि आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर सोनी लिव पर स्ट्रीम की जाएगी। अब डेट भी सामने आ गई है। मेकर्स ने एलान कर दिया है कि सितारे जमीन पर 3 अप्रैल सोनी लिव पर आ रही है। सब्सक्रिप्शन के साथ इस फिल्म को देखा जा सकता है।
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की कहानी
आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन की कहानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों पर बेस्ड है। लेकिन इन बच्चों का जज्बा ही उन्हें खास बनाता है। फिल्म में भी यही दिखाया गया है। फिल्म में खेल, कॉमेडी के साथ बच्चों की असली समस्या की बात की गई है। 10 नए एक्टर्स को इस फिल्म में मौक़ा दिया गया जिनके काम को पसंद किया गया था। अब फिल्म सोनी लिव पर भी देखी जा सकेगी। फिल्म को आरएस प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने इस फिल्म पर 125 करोड़ का बजट खर्च किया था। फिल्म ने 267 करोड़ कमाए है।
आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्में
आमिर खान की बात करें तो इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई हुई है, लेकिन फिल्में बना रहे हैं। आने वाले दिनों में आमिर के ही प्रोडक्शन में बनी उनके बेटे जुन्नैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल में रिलीज किया गया है। फोल्म 1 मई 2026 को थिएटर में रिलीज हो रही है। इसके बाद आमिर खान के ही प्रोडक्शन में बनी सनी देओल फिल्म लाहौर 1947 रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में प्रीति जिंटा नजर आने वाली हैं। ऑडियंस लंबे समय से फिल्म का इंतजार कर रही है। सनी देओल ने इस प्रोजेक्ट को खास बताया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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