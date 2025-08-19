3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोतदार का निधन, ‘कहना क्या चाहते हो’ डायलॉग था वायरल
आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले एक्टर अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। एक्टर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई यादगार प्रोजेक्ट पर काम किया था। अब एक्टर इस दुनिया में नहीं रहे।
बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर अच्युत पोतदार अब हमारे बीच नहीं रहे। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में सख्त प्रोफेसर का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर का 18 अगस्त 2025 को 91 साल की उम्र में ठाणे के जूपिटर हॉस्पिटल में निधन हो गया। अच्युत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि अभी मौत की वजह सामने नहीं आई है। उनके निधन से सिने जगत में शोक मनाया जा रहा है। अंतिम संस्कार आज ठाणे में ही किया जाएगा।
40 साल का शानदार करियर
अच्युत पोतदार का करियर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा मिलाकर 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में आक्रोश, अर्धसत्य, तेजाब, परिणीता, परिंदा, वास्तव, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2, हम साथ साथ हैं, रंगीला और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी कई हिट शामिल हैं। टीवी पर भी उन्होंने भारत एक खोज, वागले की दुनिया, प्रधनमंत्री, अगले जनम मोहे बिटिया ही किजो, आहट और माझा होशील ना जैसे सीरियल्स में भी काम किया।
आर्मी ऑफिसर और असल जिंदगी के प्रोफेसर रह चुके हैं
एक्टर बनने से पहले अच्युत पोतदार प्रोफेसर भी रहे और बाद में भारतीय सेना से जुड़े। 1967 में वह कैप्टन के पद से रिटायर हुए। इसके बाद करीब 25 साल तक उन्होंने इंडियन ऑयल में बतौर एग्जीक्यूटिव काम किया और 58 साल की उम्र में रिटायर हुए। 44 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। उन्हें उनके किरदारों से पहचान मिली। 3 इडियट्स में तो आमिर खान के साथ उनका डायलॉग ‘आखिर कहना क्या चाहते हो’ खूब वायरल हुआ था। अब मीम्स वर्ल्ड का भी हिस्सा है।
