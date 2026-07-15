आमिर खान के खिलाफ फतवा जारी, गौरी संग एक्टर की शादी पर मौलाना बोले- गैर मुस्लिम संग शादी करना हराम

आमिर खान ने जबसे गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है तबसे उनकी शादी के खिलाफ काफी विरोध हो रहा है। अब आमिर के खिलाफ फतवा जारी किया गया है।

आमिर खान ने कुछ दिनों पहले गौरी स्प्रैट से शादी की है। दोनों ने रजिस्टर मैरिज की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। लेकिन दोनों की शादी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। पहले बजरंग दल ने उनके खिलाफ विरोध किया था वहीं अब खबर आ रही है कि आमिर के खिलाफ फतवा जारी किया है।

क्यों जारी हुआ फतवा एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मौलाना इब्राहिम हुस्सैन ने आमिर खान और गैरी की शादी के खिलाफ फतवा जारी किया है। उनका कहना है कि यह शरिया के खिलाफ है क्योंकि गौरी मुस्लिम नहीं हैं।

क्यों मौलाना ने कहा ये शादी जायज नहीं मौलाना इब्राहिम हुस्सैन ने कहा कि आमिर की जो शादी हुई है गौरी से वो जायज नहीं है क्योंकि एक मुस्लिम आदमी किसी गैर मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह महिला इस्लाम ना अपना ले। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बोल रहे हैं कि मुस्लिम मर्द के लिए, इमान वालों के लिए, गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है।

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम जो गैर मुस्लिम महिला से शादी करते हैं वो पाप है और ऐसी शादी हराम मानी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इसे पाप नहीं मानते, उन्हें फिर अल्लाह के सामने जवाबदेह होना होगा।

बार-बार शादी ठीक नहीं मौलाना ने कई बार शादी करने, तलाक देने और फिर से शादी करने पर कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा जो शादी की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकता उसे दूसरी महिला से भी शादी नहीं करनी चाहिए। आमिर को डायरेक्टली टारगेट करते हुए वह बोले, यह सवाल आमिर खान को लेकर है। उन्होंने हाल ही में एक गैर मुस्लिम महिला से तीसरी शादी की है। इसके खिलाफ हमने उनको लेकर हो रहे कई विरोध भी देखे हैं।

आमिर की 3 शादी बता दें कि आमिर ने अब तक 3 शादी कर ली है। पहली शादी उन्होंने रीना दत्ता से की थी 1986 में, काफी समय के रिलेशनशिप के बाद। दोनों के 2 बच्चे जुनैद और आइरा हैं। आमिर और रीना का फिर दिसंबर 2002 में तलाक हो गया था। दोनों 16 साल तक साथ रहे।

आमिर ने फिर 2005 में किरण राव से शादी की। दोनों का बेटा अजाद राव खान है। दोनों साल 2021 में फिर अलग हो गए।

गौरी से की रजिस्टर मैरिज अब आमिर ने 5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट से रजिस्टर मैरिज की स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए। दोनों की शादी में परिवार वाले, करीबी दोस्त और उनकी दोनों एक्स वाइफ भी शामिल थीं।