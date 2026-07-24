स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर क्यों चुप आमिर खान की बेटी? बोलीं- मैं न्यूज नहीं देखती
आमिर खान की बेटी इरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि क्यों उन्होंने अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट और हिंसा की कोई भी तस्वीरें नहीं देखीं।
देश में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे सेलेब्स ने अपनी-अपनी राय सामने रखी है। इस बीच आमिर खान की बेटी इरा खान ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि उन्होंने क्यों अभी तक इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इरा ने कहा कि वो न्यूज नहीं देखती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट या हिंसा की कोई तस्वीर नहीं देखी।
इरा खान ने जारी किया वीडियो
शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर इरा खान ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने बताया, ये सच है कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हूं और मैं जब भी इन टॉपिक्स पर बात करती हूं आपकी अटेंशन मांगती हूं। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ ही पूरा जीवन है। मैंने कई बारों के बोलना चुना है। बहुत से कारण हैं कि मैंने इस बारे में बात नहीं। मैं उन कारणों को आपको बताने की कोशिश करती हूं।
प्रोटेस्ट पर क्यों नहीं बोलीं इरा खान?
उन्होंने कहा, “पहली चीज जो मेरे मन में आती है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो चल रहा है उसके बारे में मेरे पास कुछ जोड़ने के लिए है। खासकर क्योंकि मुझे उस बारे में कोई फीलिंग नहीं है और ये कुछ ऐसा है जो मैं हर न्यूज के साथ करती हूं। मैं आमतौर पर ये देखती ही नहीं हूं, मैं अपने एक्सप्लोर पेज पर नहीं जाती हूं। मैंने हिंसा के कोई वीडियो नहीं देखे या फिर प्रोटेस्ट के।”
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन्हें पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो इन चीजों को इमोशनली अपने तक पहुंचने नहीं देती हैं क्योंकि ये चीजें उन्हें परेशान करती हैं और उन्हें असहाय लगने लगता है। इरा ने कहा कि वो अपनी एनर्जी और फोकस बदल लेती हैं।
न्यूज नहीं देखती हैं आमिर खान की बेटी
इरा खान ने कहा कि वो न्यूज या सोशल मीडिया नहीं देखती हैं, तो इसके बारे में उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें एक रील भेजी गई थी। मुझे बताया गया कि उसमें मेरी कजिन है और शायद उसे किसी प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिया जा रहा है, तो मैं घबरा गई। इरा ने कहा- जैसे ही मुझे पता चला कि वो सुरक्षित हैं मैं वापस अपना काम करने लगीं। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा तो अगर इस वक्त पर मेरे न बोलने से किसी को लगा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं माफी मांगती हूं क्योंकि मेरा वो इरादा नहीं था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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