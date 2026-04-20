आमिर खान ने बदला था बॉलीवुड का यह रिवाज, स्टार्स से आज भी होती है इस बात के लिए चिढ़
आमिर खान ने बॉलीवुड को बीते कई दशकों में लगातार बदलते देखा है। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो खुद आमिर खान ने बदली हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़ा एक यादगार किस्सा।
सुपरस्टार आमिर खान कई दशकों से बॉलीवुड का हिस्सा हैं और आज भी अपनी ऑडियंस को क्वालिटी एंटरटेनमेंट देने की कोशिश में लगे रहते हैं। आमिर ने भारतीय फिल्म जगत को लगातार बदलते देखा है और कुछ रिवाज तो ऐसे भी हैं, जो खुद आमिर खान ने बॉलीवुड में बदले हैं। आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो नए-नए भारतीय सिनेमा जगत में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस कीं जो उन्हें बहुत अजीब लगीं। आमिर खान ने इन चीजों को बदलने का फैसला किया और बदलकर ही दम लिया। आमिर खान ने इसी इंटरव्यू में यह भी बताया कि क्यों उन्हें आज भी नए दौर के स्टार्स से चिढ़ होती है और वह नई पीढ़ी के एक्टर्स से क्या उम्मीद रखते हैं।
आमिर खान ने बॉलीवुड में बनाया यह नियम
आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कोमल न्हाटा के साथ बातचीत में बताया, 'जब इंडस्ट्री में मैं आया था तो एक सिस्टम था कि जब स्टार आता है तो उसके ड्राइवर का पैसा और उसके बॉय का पैसा प्रोड्यूसर देता है। तब मैंने सोचा कि यार बॉय और ड्राइवर तो मेरे लिए काम करते हैं ना। तो प्रोड्यूसर क्यों उनका पैसा देगा? मैं बहुत खुद्दार आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे पैसे दें। कल को क्या आप मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भी भरेंगे? यह किसी हद पर जाकर तो रुकना चाहिए ना। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्च करना चाहिए जो फिल्म पर आधारित है। आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो। आप कॉस्ट्यूम वाले का पैसा दे दो।'
आमिर खान को नहीं पसंद स्टार्स की ये आदत
आमिर खान ने कहा कि आप मेरे बॉय और ड्राइवर का पैसा क्यों दे रहे हो? आमिर खान ने इसी इंटरव्यू में कहा- जब आप एक हद से ज्यादा प्रोड्यूसर को तंग करने लगते हो तो वो गलत है। जब मैं सुनता हूं कि आपकी जरूरतों और फरमाइशों की लिस्ट जब बहुत लंबी होती चली जाती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सुपरस्टार ने बताया- मेरे बॉय और ड्राइवर मेरे लिए काम करते हैं और मैं उन्हें पैसा दूंगा। मैं अच्छा कमा रहा हूं और मैं उन्हें अच्छा पैसा दूंगा। मैंने अपने करियर की शुरुआत से ही यह नियम बनाया कि मेरा बॉय और ड्राइवर किसी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लेगा। आमिर ने कहा कि उन्हें आज भी नए स्टार्स से इस बात पर चिढ़ होती है कि वो प्रोड्यूसर्स पर अपने नखरों का पूरा बोझ डाल देते हैं।
आमिर खान की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट
वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान की पिछली फिल्म 'सितारे जमीन पर थी'। इस फिल्म को जनता का बेशुमार प्यार मिला। आमिर खान अब बतौर एक्टर कम और बतौर प्रोड्यूसर ज्यादा एक्टिव हैं। उनकी सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इसके अलावा 'एक दिन' मूवी भी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सई पल्लवी लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। जहां तक आमिर खान स्टारर फिल्मों का सवाल है तो 'महाभारत' उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसके अलावा उनके अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में भी नजर आने की संभावना है।
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