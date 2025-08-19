aamir khan brother revealed that family want him to marry with mothers first cousin sister आमिर खान के भाई फैजल ने कहा उनकी मां अपनी ही कजिन के साथ करवाना चाहती थी उनकी शादी, Bollywood Hindi News - Hindustan
आमिर खान के भाई फैजल ने अपने भाई और परिवार पर आरोप लगाया है कि वो उनकी मां की बहन के साथ उनकी शादी करवाना चाहते थे। इसके अलावा एक्टर ने एक लेटर की बात की जिसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लिखा है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:11 AM
बॉलीवुड स्टार आमिर खान के भाई फैजल खान सुर्खियों में हैं। 2000 की फिल्म ‘मेला’ में आमिर के साथ नजर आने वाले फैजल अब खुलकर अपने भाई और फैमिली के खिलाफ सामने आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अब उनका आमिर और पूरे खान परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। फैजल ने बताया था कि किसी तरह उनके ही परिवार ने उन्हें पागल करने की कोशिश की। फैजल के मुताबिक परिवार ने जबरदस्ती उनकी शादी मौसी के साथ करने का दबाव डाला था।

मौसी से शादी का दबाव

फैजल ने कहा, “मेरा परिवार मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं अपनी मौसी से शादी कर लूं यानी मेरी मां की पहली कजिन से। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन तभी से उन्होंने मुझ पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता था और शादी में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसी वजह से मेरा परिवार से कई बार झगड़ा हुआ। इसलिए मैंने उनसे अलग रहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता, इस बात को लेकर बहस हो जाती और मुझे झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे इंकार करने की वजह से परिवार नाराज हो गया और मेरी मां भी मुझसे खफा हो गईं कि मैंने अपनी मौसी से शादी करने से इनकार कर दिया।”

नाराज हो गया परिवार

फैजल ने बताया कि उनके घरवाले उन पर जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा, “मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी वो शादी, मैं अपने काम में फोकस्ड था। इस वजह से घर में लड़ाइयां होने लगीं। फिर मैंने फैमिली से दूरी बना ली। मेरी मां भी मुझसे नाराज हो गईं क्योंकि मैंने शादी से मना कर दिया।”

लेटर में लिखा आमिर की शादियों के बारे में

फैजल ने आगे बताया कि जब झगड़े बढ़े तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें फैमिली के कई राज खोले।उन्होंने कहा, “मैंने लेटर में सब लिखा। मेरी बहन निकहत की तीन शादियां हुईं। आमिर की शादी रीना दत्ता से थी, लेकिन उनका अफेयर जेसिका हाइन्स से था और उनका एक नाजायज बच्चा भी है। उस वक्त वो किरन के साथ लिव-इन में थे। ये सब लिखने पर सब मेरे खिलाफ हो गए और बोले ‘इसे पागल बना दो।’”

बता दें, फैजल ने आमिर खान और पूरे परिवार के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्हों प्रेस कांफ्रेंस में अपने ही परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाई आमिर खान पर खुद को पागल करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल, परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

