Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan Brother Faissal Reveals Actor and Ex Wife Reena Dutta Relationship Insight

'रीना तब भी उनके साथ थीं जब आमिर खान कुछ नहीं थे', भाई की पर्सनल लाइफ पर बोले फैसल

भाई आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता के बारे में बात करते हुए फैसल खान ने बताया कि जब रीना और आमिर अलग हुए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फैसल ने कहा कि रीना तब भी उनके साथ थीं, जब आमिर कुछ नहीं थे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:03 AM
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने एक इंटरव्यू में मिसटर परफेक्सशनिस्ट की निजी जिंदगी के लेकर बात की। फैसल खान ने बताया कि कैसे रीना दत्ता उस वक्त भी आमिर खान के साथ थीं, जब वो कुछ नहीं थे और उनके पास कुछ खास नहीं था। फैसल खान ने बताया कि रीना सिर्फ इसलिए आमिर खान के साथ थीं, क्योंकि वह उनसे प्यार करती थीं, रीना के पास आमिर खान के साथ होने की दूसरी कोई वजह नहीं थी। फैसल ने कहा कि आमिर खान अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द मौजूद लोग ठीक नहीं हैं।

आमिर खान के इर्द-गिर्द गलत लोग

फिल्म 'मेला' में आमिर खान के सा काम कर चुके एक्टर फैसल खान ने बताया, "आमिर खान एक समझदार और संवेदनशील इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने आसपास जो लोग रखे हैं वो ठीक नहीं हैं। रीना की और मेरी काफी अच्छी छवि थी। उनका बर्ताव मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है, और मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो दोनों (आमिर और रीना) अलग हुए।" फैसल ने कहा, "वो तब भी उनके (आमिर खान) के साथ थीं जब वो कुछ भी नहीं थे। उनका कोई दूसरा इरादा नहीं था। उनका प्यार पवित्र था।"

किरण राव से कभी नहीं हुई बातचीत

फैसल खान ने आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता के बारे में कहा कि वह बहुत समझदार इंसान थीं। किरण और मैं... हमारी कभी बात नहीं हुई। मैं उन्हें उतनी अच्छी तरह नहीं जानता। मैंने कभी उनके साथ वक्त नहीं बिताया, ना उनसे बात की। तो... मैं उनके बारे में कुछ भी कहूं, इसके लिए मैं उन्हें नहीं जातना हूं। ना ही वो मुझे जानती हैं। फैसल ने बताया- जब साल 2005 में आमिर की शादी हुई, उससे 2 साल पहले से वह उसके साथ रह रही थी।

गौरी से मिल चुके हैं आमिर खान के भाई

आमिर खान के भाई ने बताया, "जब उनकी शादी हुई, तो आमिर और किरण दोनों व्यस्त हो गए, और 2006 तक मैं भी लिखने के काम को लेकर बिजी हो गया। तो हमें कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला।" जहां तक आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड गौरी की बात है तो फैसल ने बताया कि वह एक-दो बार उनसे मिल चुके हैं। फैसल ने कहा, "मैं गौरी से मिला हूं, लेकिन बस 2-3 बार। ज्यादा नहीं। मैं पहली बार उनसे अपने पिछले जन्मदिन पर मिला था, इस साल नहीं मिला हूं।"

Aamir Khan

