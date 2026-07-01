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आमिर खान की तीसरी शादी से पहले भाई ने मांगी माफी, परिवार के खिलाफ बोलने का है पछतावा

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2025 में आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे। लेकिन अब फैसल खान ने परिवार के खिलाफ बोलने को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरेआम परिवार के खिलाफ बोलने का पछतावा है। 

आमिर खान की तीसरी शादी से पहले भाई ने मांगी माफी, परिवार के खिलाफ बोलने का है पछतावा

आमिर खान की तीसरी शादी से पहले आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से माफी मांगी है। साल 2025 में आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे और परिवार के खिलाफ बातें की थीं। अब फैसल खान ने कहा कि उन्हें सरेआम परिवार के खिलाफ बोलने का पछतावा है और वो उनके लिए माफी मांगते हैं।

उज्जवल त्रिवेदी के पॉडकास्ट में फैसल खान ने कहा कि वो परिवार के खिलाफ बोलने के लिए अपनी अम्मी से माफी मांगते हैं। फैसल खान ने माना कि उस वक्त उन्होंने परिवार के खिलाफ बोलकर हदें पार की थीं।

आमिर खान के भाई को हुआ पछतावा

फैसल खान ने कहा, “मैं सबसे पहले अपनी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने हर चीज पब्लिक में बोली। मैं अम्मी और निखत से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि कई बार इंसान वो सब कह देता है जो वो महसूस कर रहा होता है और उसे दबाए रखता है। मैंने निखत और उसके पति संतोष हेगड़े के बारे में बात करके हदें पार कीं, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत गलत था।”

अपनी अम्मी के साथ फैसल खान

परिवार के साथ मजबूत रिश्तों की जताई इच्छा

आमिर खान के भाई ने आगे कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और अब वो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। उन्होंने माना कि उन्होंने आमिर खान के लिए भी खराब बातें बोलीं। फैसल ने कहा कि वो भविष्य में अपने परिवार से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के निर्णय पर कायम रहेंगे। उन्होंने इच्छा जताई कि उनका रिश्ता परिवार से मजबूत बने।

फैसल खान और आमिर खान

अपनी मेंटल हेल्थ पर क्या बोले फैसल खान

फैसल ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका परिवार उनपर भरोसा कहे। आमिर खान के भाई बोल, “वो अलग दौर था। जब मेरा परिवार मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया, तब शायद उनका डायग्नोसिस गलत रहा हो। जब कोर्ट ने मुझे सरकारी अस्पताल भेजा, मुझे क्लीन चिट मिली। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स ने मेरे परिवार को गुमराह किया। मैं चाहता हूं कि पास्ट की बातों को भुलाकर मेरा परिवार मुझपर भरोसा करे और मुझे समझे।”

2025 में परिवार संग खत्म कर लिया था रिश्ता

बता दें, साल 2025 में आमिर खान के भाई ने अपने परिवार से अपने सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे। उन्होंने तब कहा था कि साल 2005 से उनका जीवन किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाया था कि उनका परिवार उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करता है।

कब है आमिर खान की तीसरी शादी?

आमिर खान की शादी की बात करें तो एक्टर 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी रचाएंगे। आमिर खान अपने ही घर पर एक रजिस्टर्ड वेडिंग करेंगे। आमिर खान की .ये तीसरी शादी होगी। इससे पहले आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी रचाई थी। वहीं, साल 2002 में रीना और आमिर ने अलग होने का फैसला लिया। रीना से अलग होकर आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की। किरण राव और आमिर ने साल 2021 में अलग होने का फैसला लिया।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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