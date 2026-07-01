आमिर खान की तीसरी शादी से पहले भाई ने मांगी माफी, परिवार के खिलाफ बोलने का है पछतावा

साल 2025 में आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे। लेकिन अब फैसल खान ने परिवार के खिलाफ बोलने को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरेआम परिवार के खिलाफ बोलने का पछतावा है।

आमिर खान की तीसरी शादी से पहले आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से माफी मांगी है। साल 2025 में आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने परिवार से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे और परिवार के खिलाफ बातें की थीं। अब फैसल खान ने कहा कि उन्हें सरेआम परिवार के खिलाफ बोलने का पछतावा है और वो उनके लिए माफी मांगते हैं।

उज्जवल त्रिवेदी के पॉडकास्ट में फैसल खान ने कहा कि वो परिवार के खिलाफ बोलने के लिए अपनी अम्मी से माफी मांगते हैं। फैसल खान ने माना कि उस वक्त उन्होंने परिवार के खिलाफ बोलकर हदें पार की थीं।

आमिर खान के भाई को हुआ पछतावा फैसल खान ने कहा, “मैं सबसे पहले अपनी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने हर चीज पब्लिक में बोली। मैं अम्मी और निखत से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि कई बार इंसान वो सब कह देता है जो वो महसूस कर रहा होता है और उसे दबाए रखता है। मैंने निखत और उसके पति संतोष हेगड़े के बारे में बात करके हदें पार कीं, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत गलत था।”

परिवार के साथ मजबूत रिश्तों की जताई इच्छा आमिर खान के भाई ने आगे कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और अब वो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। उन्होंने माना कि उन्होंने आमिर खान के लिए भी खराब बातें बोलीं। फैसल ने कहा कि वो भविष्य में अपने परिवार से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के निर्णय पर कायम रहेंगे। उन्होंने इच्छा जताई कि उनका रिश्ता परिवार से मजबूत बने।

अपनी मेंटल हेल्थ पर क्या बोले फैसल खान फैसल ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका परिवार उनपर भरोसा कहे। आमिर खान के भाई बोल, “वो अलग दौर था। जब मेरा परिवार मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया, तब शायद उनका डायग्नोसिस गलत रहा हो। जब कोर्ट ने मुझे सरकारी अस्पताल भेजा, मुझे क्लीन चिट मिली। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स ने मेरे परिवार को गुमराह किया। मैं चाहता हूं कि पास्ट की बातों को भुलाकर मेरा परिवार मुझपर भरोसा करे और मुझे समझे।”

2025 में परिवार संग खत्म कर लिया था रिश्ता बता दें, साल 2025 में आमिर खान के भाई ने अपने परिवार से अपने सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे। उन्होंने तब कहा था कि साल 2005 से उनका जीवन किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाया था कि उनका परिवार उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करता है।