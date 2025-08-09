Aamir Khan brother Faissal Khan Reveals Shah Rukh Khan thought I am mad आमिर खान के भाई फैसल का शॉकिंग खुलासा, कहा- शाहरुख खान को लगा कि मैं पागल हूं और उन्हें..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan brother Faissal Khan Reveals Shah Rukh Khan thought I am mad

फैसल खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इंटरव्यू में फैसल ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री के कई स्टार्स से संपर्क किया था कि वो उनके और आमिर खान के बीच की दूरी को मिटाने में उनकी मदद करें।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:03 AM
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई और मेला एक्टर फैसल खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। फैसल का फिल्मी सफर कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। पारिवारिक कलह और मुंबई में अकेले रहने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले फैसल को मीडिया में मानसिक रूप से बीमार बताया गया। हाल ही में फैसल ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह अपने भाई आमिर के साथ सुलह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान से मांगी थी मदद

फैसल खान ने हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान फैसल ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इंटरव्यू में फैसल ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री के कई स्टार्स से संपर्क किया था कि वो उनके और आमिर खान के बीच की दूरी को मिटाने में उनकी मदद करें, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके रिश्ते में "जहर" घोल रहे थे। फैसल ने कहा, 'मैंने कुछ एक्टर्स से संपर्क करने की कोशिश की। बड़े नाम, छोटे नाम, जिनसे मैं मिला। और मैंने सोचा था कि जो आमिर के आस-पास है, वो तो उनको चढ़ा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ आमिर काम कर चुका है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की।'

शाहरुख से मांगी थी मदद

इसके अलावा, अभिनेता ने बताया कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फैसल ने कहा, 'मैंने आदित्य चोपड़ा से भी संपर्क करने की कोशिश की। मैं यशराज (यशराज फिल्म्स) के बाहर भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। मैंने उनके लिए भी एक नोट छोड़ा था। मैंने शाहरुख खान को भी फोन करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। मन्नत के बाहर गया था मैं।'

'ये तो पागल ही होगा'

इसके अलावा फैसल ने कहा कि उन्हें आमिर खान के साथ अपने रिश्ते खराब होने का डर होगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। फैसल ने आगे कहा, 'आमिर बहुत ताकतवर हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये तो पागल ही होगा। आमिर खान परफेक्शनिस्ट बोल रहा है। उन्हें आमिर पर भरोसा था!'

सलमान से की मिलने की कोशिश

अपने संघर्ष के दिनों में, फैसल खान निर्देशन में कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वह अरबाज खान से मिले और सलमान खाने से मीटिंग फिक्स करने की बात की, लेकिन अरबाज ने उन्हें मना कर दिया। ये कहकर कह वो दबंग और अन्य कामों में काफी व्यस्त हैं। इसके अलावा, फैसल ने बताया कि उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर से संपर्क करने की कोशिश की। 'मुझे नहीं पता कि सलमान तक संदेश पहुंचा या नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की। और मैंने सैफ और करीना को भी एक प्रोजेक्ट में कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने कोई जवाब नहीं दिया।'

