Aamir Khan Brother Faissal Khan Cuts All Ties with Family Accuses them of Conspiracy फैसल खान ने परिवार से खत्म किए सभी संबंध, आमिर खान पर लगाया साजिश और बदनाम करने का आरोप, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan Brother Faissal Khan Cuts All Ties with Family Accuses them of Conspiracy

फैसल खान ने परिवार से खत्म किए सभी संबंध, आमिर खान पर लगाया साजिश और बदनाम करने का आरोप

आमिर खान के भाई फैसल खान ने परिवार के साथ अपने सभी संबंध खत्म कर लिए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवार ने उनकी निजी और प्रोफेशनल इमेज खराब करने का आरोप लगाया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:14 PM
share Share
Follow Us on
फैसल खान ने परिवार से खत्म किए सभी संबंध, आमिर खान पर लगाया साजिश और बदनाम करने का आरोप

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने परिवार के साथ अपने सभी संबंध खत्म कर लिए है। फैसल ने साफ किया है कि उन्हें अपने परिवार से किसी तरह का हर्जाना/भत्ता नहीं चाहिए। आमिर खान ने एक फैमिली स्टेटमेंट जारी करते हुए हाल ही में फैसल खान के उन सभी आरोपों को खारिज किया था, जो फैसल ने अपने भाई (आमिर खान) और परिवार पर लगाए थे। आमिर और फैसल के रिश्ते लंबे वक्त से विवादों में रहे हैं। फैसल ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि वह पागल हैं और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

परिवार से संबंध तोड़े, लगाए गंभीर आरोप

अब फैसल खान ने बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में कहा, "आज से मैं अपने भाई आमिर खान के घर में नहीं रहूंगा और न ही उनसे किसी तरह का मासिक भत्ता मांगूंगा। मैंने परिवार से सारे संबंध तोड़ने का मेरा फैसला बहुत सोच-समझकर और पुरानी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए लिया है। साल 2005 से 2007 के बीच मुझे जबरदस्ती गैर जरूरी दवाइयां दी गईं, 2005 से 2006 के बीच मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध घर में कैद कर दिया गया, जो किसी ‘हाउस अरेस्ट’ जैसा था, और यह सब कुछ फैमिली के निजी फायदों के लिए किया गया।"

फैसल बोले- परिवार ने मुझ पर दबाव डाला

फैसल खान ने कहा कि अक्टूबर 2007 में जब मुझ पर परिवार ने मेरे सिग्नेचरी हक छोड़ने का दबाव डाला, तब मैंने घर छोड़ दिया। इसके बाद मेरी मां जीनत ताहिर हुसैन और मेरी बड़ी बहन निखत हेडगे ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि मुझे पैरानॉयड स्किजोफ्रेनिया है और मैं समाज के लिए खतरनाक हूं। यह केस करीब पांच महीने चला और फरवरी 2008 में अदालत ने मेरे हक में आखिरी फैसला सुनाया और फैमिली मेंबर्स के लगाए गए सभी आरोपों और दलीलों को खारिज कर दिया, जो कि रिकॉर्ड पर है।

फैसल ने कहा है कि अब फिर एक बार मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ साजिश की और अगस्त 2025 में प्रिंट और सोशल मीडिया में झूठे बयान छपवाकर मेरी बदनामी की कि मैं तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा हूं। जबकि सच यह है कि मेरे फैमिली मेंबर्स ही 2005 से मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने और मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में उथल-पुथल मचाने के जिम्मेदार रहे हैं।

Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।