आमिर खान ने मुझे साल तक घर में कैद रखा,जबरन दवाइयां...भाई फैसल का चौंकाने वाला दावा

आमिर खान के भाई फैसल खान प्रोफेशनल लाइफ भले ही सुर्खियों में नहीं रही लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से फैसल अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आए हैं।

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तरह ही उनके भाई फैसल खान भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फैसल, आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' में नजर आए थे। फैसल की प्रोफेशनल लाइफ भले ही सुर्खियों में नहीं रही लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से फैसल अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आए हैं। फैसल ने इंटरव्यू में चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके सगे भाई आमिर ने ही उन्हें मुंबई के घर में बंद करके रखा था। आइए जानते हैं पूरी बात?

'मुझे एक साल तक घर में बंद रखा' फैसल खान ने हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान फैसल ने आमिर खान के साथ-साथ इंडस्ट्री के लोगों को लेकर कई खुलासे किए हैं। फैसल ने इंटरव्यू में कहा, 'उन्होंने मुझे एक साल तक आमिर के घर में बंद रखा और जबरन दवाइयां दीं। उन्होंने दावा किया कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं समाज के लिए खतरा हूं।'

'मुझे जबरन दवाइयां दी गयी' फैसल ने आगे बताया, 'दवाइयों ने उनके शारीरिक और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला और उनका वजन 103 किलो तक बढ़ गया। क्योंकि वे अनावश्यक और हानिकारक थीं। इन चीजों ने मेरे करियर में काफी मुश्किलें खड़ी कीं। यही नहीं ये एक 'चक्रव्यूह' में फंसने जैसा था, जहां मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ था। मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं।'