पीके की रिलीज से पहले बदली गई थी आमिर खान की फिल्म की स्क्रिप्ट, जानें क्या थी वजह
साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म पीके बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म को आमिर खान के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आमिर खान की इस फिल्म की स्क्रिप्ट को अक्षय की ओ माय गॉड की रिलीज के बाद बदला गया था।
आमिर खान की साल 2014 में आई फिल्म पीके उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अक्षय कुमार की ओ माय गॉड की रिलीज के बाद बदलाव किया गया था। आमिर खान ने हाल ही में बताया कि क्यों स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए थे?
आमिर खान की पीके की बदली गई थी स्क्रिप्ट
वैरायटी इंडिया से खास बातचीत में आमिर खान ने बताया कि फिल्म की ओरिजनल स्क्रिप्ट अलग थी। उन्होंने कहा, "पीके के केस में, जिसे बड़ी सफलता मिली थी, दोनों, मैं और राजू फिल्म से पूरी तरह से खुश नहीं थे। ओरिजनली, उन्होंने अलग स्क्रिप्ट लिखी थी, और फिल्म का दूसरा पार्ट जो हमने बनाया उससे अलग था। लेकिन एक दूसरी फिल्म थी-ओ माय गॉड, और दोनों की थीम्स कुछ हद तक एक जैसी थीं।"
आमिर खान ने बताया क्यों बदली गई थी फिल्म की स्क्रिप्ट
आमिर खान ने बताया कि ओ माय गॉड की रिलीज के बाद उन लोगों ने पीके के सेकेंड हाफ को बदलने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, “प्लॉट पूरी तरह अलग था, क्योंकि यहां (पीके) एक एलियन होता है, और ये पूरी तरह अलग था, लेकिन कुछ थीम्स एक जैसी थीं। राजू (राजकुमार हिरानी) अड़ा हुआ था कि हमें सेकेंड हाफ बदलना चाहिए, तो हमने बदला। फिल्म सफल रही। लेकिन रिलीज(पीके) से पहले मैंने और राजू ने चर्चा की थी कि कैसे हम फिल्म से पूरी तरह खुश नहीं हैं, लेकिन ये बेस्ट था जो हम कर सकते थे। सौभाग्यवश, फिल्म काम कर गई और बड़ी सफलता मिली।”
2012 में रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की ओ माय गॉड
पीके की बात करें तो इस फिल्म में आमिर खान के अलावा, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। फिल्म में रणबीर कपूर का कैमियो भी था। ओ माय गॉड की बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार और परेश रावल नजर आए थे। फिल्म ने भारत में 111.34 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। आमिर खान की पीके को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। ओ माय गॉड की बात करें तो फिल्म को उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था। पीके की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। वहीं, ओ माय गॉड की आईएमडीबी रेटिंग भी 8.1 है।
