आमिर खान से पूछा गया बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सवाल, बोले- हां तो अभी क्या करें

संक्षेप: आमिर खान और उनकी पत्नी मुंबई में आयोजित एक मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां पर उनके बच्चे जुनैद, आइरा और आजाद भी उनके साथ मौजूद थे। यहां जब पॉल्यूशन को लेकर उनसे सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी एक्स वाइफ किरण राव और बच्चों के साथ मुंबई में आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया। दौड़ के बाद जब परिवार ने मीडिया से बातचीत की तो उनसे मुंबई की लगातार खराब होती एयर क्वालिटी पर सवाल किया गया। आमिर खान से जब लगातार बिगड़ रही AQI के बारे में कहा, "हां, अभी क्या करें।" जब उनसे कहा गया कि मुंबई वाले इस तरह के हालातों के आदी नहीं हैं तो एक्टर ने कहा- मुझे पता है। वहीं किरण राव ने इस बारे में थोड़ा विस्तार से जवाब दिया।

आमिर खान की पत्नी ने दिया यह जवाब किरण राव ने मुंबई की खराब होती एयर क्वालिटी पर कहा, "हम सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। इसमें शामिल होना होगा और कारणों को समझना होगा।" किरण राव ने कहा कि शहर के नागरिक होने के नाते हमें इस बारे में अपना योगदान देना चाहिए। आमिर खान ने अपनी पत्नी की हां में हां मिलाते हुए कहा- पॉजिटिव तरीके से अपना योगदान दें। आमिर ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें इस साल की मैराथन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि आमिर खान और उनकी पत्नी के अलावा उनके बच्चे जुनैद, आईरा और आजाद राव खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने थे।