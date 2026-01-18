Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAamir Khan and Kiran Rao on Mumbai AQI said Now What to Do
आमिर खान से पूछा गया बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सवाल, बोले- हां तो अभी क्या करें

आमिर खान से पूछा गया बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सवाल, बोले- हां तो अभी क्या करें

संक्षेप:

आमिर खान और उनकी पत्नी मुंबई में आयोजित एक मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां पर उनके बच्चे जुनैद, आइरा और आजाद भी उनके साथ मौजूद थे। यहां जब पॉल्यूशन को लेकर उनसे सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।

Jan 18, 2026 09:30 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी एक्स वाइफ किरण राव और बच्चों के साथ मुंबई में आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया। दौड़ के बाद जब परिवार ने मीडिया से बातचीत की तो उनसे मुंबई की लगातार खराब होती एयर क्वालिटी पर सवाल किया गया। आमिर खान से जब लगातार बिगड़ रही AQI के बारे में कहा, "हां, अभी क्या करें।" जब उनसे कहा गया कि मुंबई वाले इस तरह के हालातों के आदी नहीं हैं तो एक्टर ने कहा- मुझे पता है। वहीं किरण राव ने इस बारे में थोड़ा विस्तार से जवाब दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आमिर खान की पत्नी ने दिया यह जवाब

किरण राव ने मुंबई की खराब होती एयर क्वालिटी पर कहा, "हम सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। इसमें शामिल होना होगा और कारणों को समझना होगा।" किरण राव ने कहा कि शहर के नागरिक होने के नाते हमें इस बारे में अपना योगदान देना चाहिए। आमिर खान ने अपनी पत्नी की हां में हां मिलाते हुए कहा- पॉजिटिव तरीके से अपना योगदान दें। आमिर ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें इस साल की मैराथन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि आमिर खान और उनकी पत्नी के अलावा उनके बच्चे जुनैद, आईरा और आजाद राव खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने थे।

ये भी पढ़ें:अक्षय खन्ना करने वाले हैं RACE 4 में कमबैक? रमेश ने कास्टिंग को लेकर दिया जवाब
ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 का टीजर इस फिल्म के साथ होगा रिलीज! टिकटें बुक की हैं तो मिस मत करना

अपनी मोटिवेशन पर बोले आमिर खान

आमिर खान ने उनकी मोटिवेशन के बारे में बात करते हुए कहा, "हमने स्पेशली एबल्ड लोगों और सीनियर सिटीजन्स की दौड़ में जो एक्साइटमेंट देखा तो मुझे लगा कि हर साल आना चाहिए। मुंबई का जज्बा बहुत कमाल का है।" वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'हैप्पी पटेल - खतरनाक जासूस' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में वीर दास ने लीड रोल प्ले किया है और आमिर खान प्रोडक्शन्स की इस फिल्म में आमिर खान और उनके भांजे इमरान खान ने भी कैमियो रोल प्ले किया है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।