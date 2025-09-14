Aamir Khan Accepts his mistake Laal Singh Chaddha says he was over confident spent 200 crore on that film लाल सिंह चड्ढा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे आमिर खान, बोले- 50 से 60 करोड़ का बजट होना चाहिए था, Bollywood Hindi News - Hindustan
लाल सिंह चड्ढा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे आमिर खान, बोले- 50 से 60 करोड़ का बजट होना चाहिए था

लाल सिंह चड्ढा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे आमिर खान, बोले- 50 से 60 करोड़ का बजट होना चाहिए था

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। उन्होंने कहा कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे क्योंकि उससे पहले वो बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 02:18 PM
आमिर खान बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट्स फिल्में दी हैं। वहीं, कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। आमिर की ऐसी ही एक फ्लॉप फिल्म है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान ने कहा कि वो लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उससे पहले वो लगातार हिट्स दे रहे थे।

लाल सिंह चड्ढा को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे आमिर खान

कोमल नहाटा के साथ खास बातचीत में आमिर खान ने कहा, “मैं लाल सिंह चड्ढा को लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि मैं लगातार हिट्स दी थीं। वहां मैं गलत चला गया।”

फिल्म के बजट को लेकर क्या बोले आमिर खान

आमिर खान ने माना कि उनकी गलती रही कि उन्होंने फिल्म के बजट पर कोई आर्थिक सीमा नहीं रखी थी। आमिर ने कहा, “मुझे पता था कि फिल्म दंगल की एक तिहाई कमाई करेगी। फिल्म (दंगल) ने 385 करोड़ की कमाई की थी, तो मुझे पता था लाल सिंह चड्ढा 100 से 120 करोड़ की कमाई करेगी। मुझे इस प्रोजेक्शन पर फिल्म का बजट तय करना चाहिए था। जब आपको बता है कि फिल्म 120 करोड़ की कमाई करेगी, आप अपने फिल्म का बजट ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ तक रख सकते हो। आदर्श रूप से फिल्म का बजट 50 से 60 करोड़ के बीच होना चाहिए था। हालांकि, हमने 200 रुपये खर्च कर दिए थे।”

कोविड की वजह से भी हुआ नुकसान

आमिर ने कहा कि कोविड 19 की वजह से फिल्म को काफी नुकसान हुआ। शूट रुकने के बाद भी वो क्रू को पैसे दे रहे थे। उन्होंने बताया कि चीन में एक टेबल टेनिस सीक्वेंस शूट हुआ था जिसपर बहुत पैसा खर्च हुआ था। बाद में वो सीन फिल्म से कट गया था।

