बॉलीवुड की वो सुपरहिट फिल्म जिसके थिएटर्स से हटने पर मच गया था बवाल, लोगों ने किया था प्रदर्शन
1995 Blockbuster Film: आज हम आपको आमिर खान की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसके सिनेमाघरों से हटने पर नेपाल में बवाल मच गया था। लोगों के विरोध के बाद फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में लगाया गया था।
आमिर खान इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत सी फिल्में की हैं। उनकी कई फिल्मों को कल्ट भी कहा गया। उनकी एक ऐसी ही फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भारत के साथ-साथ नेपाल में भी काफी पसंद की गई थी। फिल्म नेपाल में इतनी बड़ी हिट थी कि जब फिल्म सिनेमाघरों से हटी तो लोगों ने बवाल कर दिया। लोगों के विरोध के बाद फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'रंगीला'। रंगीला में आमिर खान के साथ उर्मिला मातोंडकर नजर आई थीं। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। आमिर खान की रंगीला नेपाल के सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बन गई थी।
फिल्म को दोबारा करना पड़ा रिलीज
नेपाल के काठमांडू में इस फिल्म का इतना क्रेज था कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों से हटाई गई तो लोगों ने इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने के लिए प्रदर्शन किया। लोगों का प्रदर्शन रंग लाया और फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया।
कितना था फिल्म का बजट और कमाई?
boxofficeindia.com के मुताबिक, भारत में ये फिल्म 215 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म का बजट 4.50 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 32.61 करोड़ की कमाई की थी। आमिर खान की ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।
फिल्म ने जीते 5 फिल्मफेयर, 7.4 है IMDb रेटिंग
आमिर खान की रंगीला में आमिर और उर्मिला के अलावा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, रीमा लागू, शेफाली शाह, राजीव मेहता और अवतार गिल जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक था। इस फिल्म ने पांच फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। जैकी श्रॉफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा को बेस्ट स्टोरी, अहमद खान को बेस्ट कोरियोग्राफर और मनीष मल्होत्रा को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
फिल्म रंगीला के बारे में
क्या है आमिर खान की फिल्म का प्लॉट?
इस फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म एक मिडिल क्लास यंग लड़की (उर्मिला मातोंडकर) की कहानी है जो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती है। अपनी इस जर्नी में वो अपने बचपन के दोस्त (आमिर खान) और एक बॉलीवुड एक्टर (जैकी श्रॉफ) के लव ट्रायंगल में फंस जाती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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