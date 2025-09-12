सैफ से पहले सोहा अली खान के घर घुस चुका है चोर, झगड़े के बाद कुणाल बोले थे, मुझे लगता है वो मर गया

सोहा अली खान के घर में भी उनके भाई सैफ की तरह चोर घुस चुका है। उनके पति कुणाल खेमू की उससे बालकनी में हाथापाई हुई और वह नीचे गिर गया। कुणाल को लगा कि शख्स मर गया।

सैफ अली खान पर अटैक की खबर कई दिनों सुर्खियों में रही थी। कम लोग जानते हैं कि उनकी बहन सोहा अली खान के घर पर भी एक शख्स घुस चुका है। यह जानकारी सोहा ने एक चिटचैट सेशन के दौरान दी। सोहा ने बताया कि उनके पति कुणाल खेमू के साथ उस शख्स की हाथापाई हुई थी और वह बालकनी से नीचे गिर गया। कुणाल खेमू को लगा था कि उसकी जान चली लेकिन वह बच गया था।

कमरे में छिपा था चोर सोहा ने हॉटरफ्लाई से बात कर रही थीं। उन्होंने बताया, 'मुंबई में हमारे घर में कोई घुस आया था। कुणाल ने चोर को पकड़ा और उसे जेल ले गए। चोर हमारे बेडरूम में था। हम सो रहे थे। सुबह का 4 बजा था। कुणाल उस वक्त गो गोवा गॉन की शूटिंग कर रहे थे। उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। हमने कुछ आवाज सुनी लेकिन मुंबई में ऐसी आवाजें आती रहती हैं तो हमने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन कुणाल को लगा कि चेक करना चाहिए। वह बहुत चौकन्ने थे। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने पर्दा खोला तो इसके पीछे चेहरे पर रुमाल बांधे एक आदमी था।'