a thief broke into soha ali khans house before saif ali khan kunal Khemu thought he died सैफ से पहले सोहा अली खान के घर घुस चुका है चोर, झगड़े के बाद कुणाल बोले थे, मुझे लगता है वो मर गया, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडa thief broke into soha ali khans house before saif ali khan kunal Khemu thought he died

सैफ से पहले सोहा अली खान के घर घुस चुका है चोर, झगड़े के बाद कुणाल बोले थे, मुझे लगता है वो मर गया

सोहा अली खान के घर में भी उनके भाई सैफ की तरह चोर घुस चुका है। उनके पति कुणाल खेमू की उससे बालकनी में हाथापाई हुई और वह नीचे गिर गया। कुणाल को लगा कि शख्स मर गया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 04:00 PM
share Share
Follow Us on
सैफ से पहले सोहा अली खान के घर घुस चुका है चोर, झगड़े के बाद कुणाल बोले थे, मुझे लगता है वो मर गया

सैफ अली खान पर अटैक की खबर कई दिनों सुर्खियों में रही थी। कम लोग जानते हैं कि उनकी बहन सोहा अली खान के घर पर भी एक शख्स घुस चुका है। यह जानकारी सोहा ने एक चिटचैट सेशन के दौरान दी। सोहा ने बताया कि उनके पति कुणाल खेमू के साथ उस शख्स की हाथापाई हुई थी और वह बालकनी से नीचे गिर गया। कुणाल खेमू को लगा था कि उसकी जान चली लेकिन वह बच गया था।

कमरे में छिपा था चोर

सोहा ने हॉटरफ्लाई से बात कर रही थीं। उन्होंने बताया, 'मुंबई में हमारे घर में कोई घुस आया था। कुणाल ने चोर को पकड़ा और उसे जेल ले गए। चोर हमारे बेडरूम में था। हम सो रहे थे। सुबह का 4 बजा था। कुणाल उस वक्त गो गोवा गॉन की शूटिंग कर रहे थे। उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। हमने कुछ आवाज सुनी लेकिन मुंबई में ऐसी आवाजें आती रहती हैं तो हमने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन कुणाल को लगा कि चेक करना चाहिए। वह बहुत चौकन्ने थे। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने पर्दा खोला तो इसके पीछे चेहरे पर रुमाल बांधे एक आदमी था।'

कुणाल को लगा मर गया चोर

सोहा बताती हैं, 'कुणाल ने उसे लात मारी और दोनों बालकनी में गिर गए। मैं कमरे में थी, पुलिस का नंबर याद करने की कोशिश करने लगी। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्होंने जवाब भी दिया। तब तक कुणाल अंदर आए और बोले, मुझे लगता है कि वो मर गया।' वो शख्स बालकनी से गिर गया था। वह मरा नहीं था लेकिन पीठ में चोट आ गई थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था तब तक पुलिस आ गई। जनवरी 2025 में सैफ अली खान के घर एक अनजान शख्स घुस गया था। सैफ की भी उससे हाथापाई हुई। इस घटना में सैफ को काफी चोटें आई थीं।

Saif Ali Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।