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इस गाने की धुन को कर दिया था रिजेक्ट, मोहम्मद रफी ने उसे गाकर बना दिया हिट, जीता नेशनल अवॉर्ड

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताएंगे जिसकी धुन को पहले रिजेक्ट कर दिया था और जब रिलीज हुआ तो उस गाने ने मोहम्मद रफी को नेशनल अवॉर्ड जिता दिया था।

इस गाने की धुन को कर दिया था रिजेक्ट, मोहम्मद रफी ने उसे गाकर बना दिया हिट, जीता नेशनल अवॉर्ड

मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर थे जो किसी भी गाने में जान डाल देते थे। जब भी कोई संगीतकार किसी गाने को लेकर फंसता तो रफी साहब हमेशा उनके लिए मसीहा बनकर आते थे। अब आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे किशोर कुमार ने खुद कहा कि इसे रफी साहब गाएंगे। इतना ही नहीं इसी गाने के लिए मोहम्मद रफी को नेशनल अवॉर्ड मिला था।

नेशनल अवॉर्ड जिताने वाला मोहम्मद रफी का गाना

70 का दशक था और उस समय ऐसी अफवाह चलने लगी थी कि रफी साहब का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ऐसा गाना रिलीज हुआ जिसने ना सिर्फ इन अफवाह को बंद किया बल्कि रफी साहब को नेशनल अवॉर्ड भी जिताया।

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नासिर ने इस गाने को कर दिया था रिजेक्ट

1977 की बात है फिल्म बन रही थी हम किसी से कम नहीं। इसका संगीत आर डी बर्मन हैंडल कर रहे थे जब बर्मन ने नासिर हुस्सैन को अपनी धुन सुनाई तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। नासिर ने कहा कि यह कैसा भजन जैसा धुन बनाया है। हमारा हीरो रॉकस्टार है। लेकिन पंचम दा को अपनी इस धुन पर पूरा भरोसा था और उन्होंने नासिर को समझाया कि एक बार इस धुन को मौका दीजिए।

किशोर कुमार हट गए थे इस गाने से पीछे

ऐसा कहा जाता है कि आर डी बर्मन, किशोर कुमार के पास इस गाने के लिए गए थे। लेकिन जब किशोर ने लिरिक्स पढ़े तो उन्होंने फिर पीछा हटने का सोचा। उन्हें लगा कि इस गाने के लिए एक अलग इमोशनल गहराई चाहिए, एक हाई पिच और उन्हें फिर मोहम्मद रफी का ख्याल आया।

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किशोर कुमार ने डायरेक्टली आर डी बर्मन और नासिर हुस्सैन को कहा कि वह नहीं गाना गाए पाएंगे। उन्होंने कहा था, ‘यह गाना रफी साहब के लिए है। वह ही इन अक्षरों पर रूह भर सकते हैं।’

रफी ने फिर दी अपनी जादुई अपनी आवाज

मोहम्मद रफी ने जब इस गाने को गाया तो सच में उन्होंने इस गाने में रूह डाल दी थी। इस गाने को बहुत पसंद किया गया था। इतना ही नहीं आज तक यह गाना सबको बहुत पसंद आता है।

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गिटारिस्ट से बर्मन की स्पेशल डिमांड

इतना ही नहीं आर डी बर्मन मशहूर गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह के पास गए और कहा कि मुझे गाने के शुरुआत में गिटार से एक धक की आवाज चाहिए। भूपिंदर पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने जब धक की आवाज निकाली तो उसने गाने की शुरुआत को और पावरफुल बना दिया।

क्या हुआ तेरा वादा गाने में तारिक, काजल, किरण और ऋषि कपूर हैं। इसे मोहम्मद रफी ने पूर्निमा के साथ गाया है। वहीं लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। फिल्म में ऋषि कपूर, तारिक, काजल, किरण, अमजद खान और जीनत अमान थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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