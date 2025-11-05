Hindustan Hindi News
कानूनी पचड़ों में फंसे सलमान खान, कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने मांगा जवाब, 27 नवंबर के दिन होगी अगली सुनवाई

कानूनी पचड़ों में फंसे सलमान खान, कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने मांगा जवाब, 27 नवंबर के दिन होगी अगली सुनवाई

संक्षेप: सलमान खान का लेटेस्ट एड देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने उनपर लोगों को भ्रमित करने का इल्जाम लगाया है।

Wed, 5 Nov 2025 11:04 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं। राजस्थान की कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। दरअसल, राजश्री कंपनी कई तरह के मसाले बनाती है और सलमान खान उसे इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं। सामने आए एड में सलमान, राजश्री कंपनी की तरफ से ये दावा करते नजर आए हैं कि मसाले के दाने दाने में केसर है।

‘लोगों को भ्रमित किया जा रहा है’

ऐसे में शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने आरोप लगाया है कि ये दावा सही नहीं हो सकता है। एक किलो केसर लगभग 4 लाख रुपये का मिलता है है, जबकि यह पान मसाला केवल 5 रुपये के आसपास मिलता है। मतलब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

क्या बोले शिकायतकर्ता?

शिकायतकर्ता ने कहा, “सलमान खान बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। हमने कोटा कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है और अब नोटिस भी जारी हो चुका है। दूसरे देशों में तो सेलिब्रिटीज कोल्ड ड्रिंक तक प्रमोट नहीं करते, लेकिन यहां बड़े-बड़े फिल्म स्टार तंबाकू और पान मसाला तक का विज्ञापन कर रहे हैं। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसी चीजों का प्रचार करके युवाओं को गलत मैसेज मत दीजिए। पान मसाला मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है।”

कब होगी अगली सुनवाई?

कोटा कंज्यूमर कोर्ट दोनों पक्षों से जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है और आगामी सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है।

Salman Khan

