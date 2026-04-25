90s Evergreen Romantic Films: क्या आपने देखी हैं 90s के दौर की ये 5 रोमांटिक फिल्में? सदाबहार हैं इनके गाने

Best Bollywood Romantic Movies: 90s का दौर रोमांटिक फिल्मों और गानों का दौर था। उस दौर में कई शानदार रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं। आज हम आपको उस वक्त की 5 ऐसी रोमांटिक फिल्में बता रहे हैं, जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसे जरूर देखिए। ये फिल्में ओटीटी और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं।

90s के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों को खूब पसंद किया जा रहा था। उस वक्त में कई ऐसी रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें लोगों ने जमकर पसंद किया। इनमें से कुछ फिल्में एवरग्रीन हो गईं। वो फिल्में जो आप भी अगर आप देखें तो आपको पसंद आएंगी। इस आर्टिकल में हम आपको उस दौर की 5 ऐसी रोमांटिक फिल्में बता रहें, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखनी चाहिए। हम जिन फिल्मों के नाम बता रहे हैं, इन फिल्मों के साथ-साथ गाने भी खूब मशहूर हुए। हम जिन फिल्मों के नाम आपको बता रहे हैं ये आप ओटीटी और यूट्यूब पर देख सकते हैं।

प्यार किया तो डरना क्या: सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या साल 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। फिल्म को सलमान खान के भाई सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था और इसमें अरबाज खान भी नजर आए थे। सलमान खान की फिल्म जितनी तब पसंद की गई थी, उतना ही आज भी पसंद की जाती है।

फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गाने- ‘ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की’, ‘तुम पर हम हैं अटके यारा’, ‘दीवाना मैं चला’ और ‘ओ जाने जाना’ जैसे गाने भी खूब पसंद किए गए। इन गानों को आज भी लोग पसंद करते हैं। सलमान खान की प्यार किया तो डरना क्या आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

साजन: संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन साल 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान भाई बने थे। साजन उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा ने डायरेक्ट किया था।

इस फिल्म के सभी गाने- 'देखा है पहली बार', 'तुम से मिलने की तमन्ना है', 'बहुत प्यार करते हैं', 'जिए तो जिए कैसे', 'तू शायर है मैं तेरी शायरी' और मेरा 'दिल भी कितना पागल है' आज भी प्यार करने वालों के फेवरेट हैं। इन गानों की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है, जितनी उस वक्त थी। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

परदेश: 1997 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म परदेश एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को खूब पसंद किया गया था। परदेश उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था।

परदेश के गाने भी आज के वक्त में काफी पॉपुलर हैं। ‘दो दिल मिल रहे हैं’, ‘मेरी महबूबा’ और ‘ये दिल दीवाना’ जैसे गाने आज भी लोग सुनते हैं। यूट्यूब पर इन गानों का अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे आज भी इन गानों का वही जादू है जो रिलीज के वक्त था। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

मन: साल 1999 में रिलीज हुई आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन उस साल की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। यह एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। फिल्म में 10 गाने थे। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।