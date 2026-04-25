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90s Evergreen Romantic Films: क्या आपने देखी हैं 90s के दौर की ये 5 रोमांटिक फिल्में? सदाबहार हैं इनके गाने

Apr 25, 2026 04:56 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Best Bollywood Romantic Movies: 90s का दौर रोमांटिक फिल्मों और गानों का दौर था। उस दौर में कई शानदार रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं। आज हम आपको उस वक्त की 5 ऐसी रोमांटिक फिल्में बता रहे हैं, जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसे जरूर देखिए। ये फिल्में ओटीटी और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। 

90s Evergreen Romantic Films: क्या आपने देखी हैं 90s के दौर की ये 5 रोमांटिक फिल्में? सदाबहार हैं इनके गाने

90s के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों को खूब पसंद किया जा रहा था। उस वक्त में कई ऐसी रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें लोगों ने जमकर पसंद किया। इनमें से कुछ फिल्में एवरग्रीन हो गईं। वो फिल्में जो आप भी अगर आप देखें तो आपको पसंद आएंगी। इस आर्टिकल में हम आपको उस दौर की 5 ऐसी रोमांटिक फिल्में बता रहें, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखनी चाहिए। हम जिन फिल्मों के नाम बता रहे हैं, इन फिल्मों के साथ-साथ गाने भी खूब मशहूर हुए। हम जिन फिल्मों के नाम आपको बता रहे हैं ये आप ओटीटी और यूट्यूब पर देख सकते हैं।

प्यार किया तो डरना क्या: सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या साल 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। फिल्म को सलमान खान के भाई सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था और इसमें अरबाज खान भी नजर आए थे। सलमान खान की फिल्म जितनी तब पसंद की गई थी, उतना ही आज भी पसंद की जाती है।

फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गाने- ‘ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की’, ‘तुम पर हम हैं अटके यारा’, ‘दीवाना मैं चला’ और ‘ओ जाने जाना’ जैसे गाने भी खूब पसंद किए गए। इन गानों को आज भी लोग पसंद करते हैं। सलमान खान की प्यार किया तो डरना क्या आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

प्यार किया तो डरना क्या

साजन: संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन साल 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान भाई बने थे। साजन उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा ने डायरेक्ट किया था।

इस फिल्म के सभी गाने- 'देखा है पहली बार', 'तुम से मिलने की तमन्ना है', 'बहुत प्यार करते हैं', 'जिए तो जिए कैसे', 'तू शायर है मैं तेरी शायरी' और मेरा 'दिल भी कितना पागल है' आज भी प्यार करने वालों के फेवरेट हैं। इन गानों की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है, जितनी उस वक्त थी। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

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साजन

परदेश: 1997 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म परदेश एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को खूब पसंद किया गया था। परदेश उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था।

परदेश के गाने भी आज के वक्त में काफी पॉपुलर हैं। ‘दो दिल मिल रहे हैं’, ‘मेरी महबूबा’ और ‘ये दिल दीवाना’ जैसे गाने आज भी लोग सुनते हैं। यूट्यूब पर इन गानों का अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे आज भी इन गानों का वही जादू है जो रिलीज के वक्त था। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

परदेश

मन: साल 1999 में रिलीज हुई आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन उस साल की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। यह एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। फिल्म में 10 गाने थे। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

मन
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आशिकी: ‘धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना’ ये गाना सुनते ही साल 1990 में रिलीज हुई राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की फिल्म आशिकी की याद आ जाती है। ये एक एवरग्रीन फिल्म है। इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम उस साल की बेस्ट सेलिंग एल्बम थी। फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को भी आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

आशिकी
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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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