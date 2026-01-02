Hindustan Hindi News
केवल 9 मिनट में लिखा गया था ये चार्टबस्टर गाना, 80 के दशक में हुआ था रिलीज

केवल 9 मिनट में लिखा गया था ये चार्टबस्टर गाना, 80 के दशक में हुआ था रिलीज

संक्षेप:

Bollywood Old Songs: आज हम आपको बॉलीवुड के उस गाने के बारे में बता रहे हैं जो अपने समय का चार्टबस्टर गाना था। इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। जावेद अख्तर ने केवल 9 मिनट में इस गाने के बोल लिख दिए थे। 

Jan 02, 2026 04:47 pm IST
बॉलीवुड के कई गाने हैं जो हैं तो पुराने दौर के लेकिन आज भी उन गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। आज हम आपको ऐसे ही एक गाने के बारे में बता रहे हैं। हम जिस गाने के बारे में आपको बता रहे हैं ये गाना 80 के दशक में आया था और ये गाना उस वक्त का चार्टबस्टर गाना था। इस गाने के बोल गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे थे। जावेद अख्तर ने इस गाने को केवल 9 मिनट में ही लिख दिया था।

पहचान पाए गाने का नाम?

क्या आप समझ पाए हम किस गाने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस गाने का नाम है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये गना साल 1982 में आई फिल्म साथ-साथ में सुनाई पड़ा था।

केवल 9 मिनट में लिखा गाना

इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा जावेद अख्तर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे सिर्फ 9 मिनट में उन्होंने ये गाना लिख लिया था।

जावेद अख्तर ने पी हुई थी शराब

करीब 40 साल पहले जावेद अख्तर को एक गाना लिखने को दिया गया, लेकिन वो इस गाने के लिए बोल ही नहीं खोज पा रहे थे। बहुत दिनों तक जावेद अख्तर इस गाने को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। वो हर दिन सोचते थे कि अगले दिन वो ये गाना लिख लेंगे, लेकिन जावेद अख्तर को गाने के लिए बोल समझ नहीं आ रहे थे। फिर एक रात जावेद अख्तर वो गाना लिखने बैठे। उन्होंने शराब पी हुई थी। जावेद बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 8 पेग पिए थे। फिर उन्होंने वो गाना लिखा।

जावेद अख्तर का लिखा गाना

जावेद अख्तर बताते हैं कि केवल 9 मिनट में उन्होंने वो गाना लिख लिया था। जब जावेद अख्तर ने तुमको देखा तो ये ख्याल आया खत्म किया हर कोई उस गाने के बोल देखकर हैरान और खुश हो गया था।

फिल्म में नजर आए थे ये सितारे

तुमको देखा तो ये ख्याल आया को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने गाया था। इस गाने को कंपोज किया था कुलदीप सिंह ने। फिल्म की बात करें तो फिल्म साथ-साथ में फारुख शेख, दीप्ति नवल और सतीश शाह नजर आए थे।

Javed Akhtar

