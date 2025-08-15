79th Independence Day Sunny Deol Reveal Border 2 Release Date First Look Revealed 22 January 2026 Instagram स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया ‘बॉर्डर 2’ का पहला लुक, इस दिन रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया ‘बॉर्डर 2’ का पहला लुक, इस दिन रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सनी देओल ने बॉर्डर 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट बता दी है। साथ ही, फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। सनी के इस ऐलान से फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:46 AM
आज यानी 15 अगस्त 2025 को देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बॉर्डर 2 के फर्स्ट लुक से पर्द हटा दिया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सनी देओल की फिल्म अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी। सनी के इस ऐलान के साथ फैंस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2?

सनी देओल ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- हिंदुस्तान के लिए लडेंगे…फिर एक बार। इस पोस्टर में सनी देओल की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा है। सनी देओल ने बताया कि फिल्म 22 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस पोस्टर पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- एक बार फिर पाकिस्तानियों को 22 साल बाद धूल चटाने आ रहा है हिंदुस्तान का शेर। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लोडिंग। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने जय हिंद, फायर और हार्ट इमोजी बनाकर फिल्म के लिए अपना उत्साह जाहिर किया।

बॉर्डर 2 की बात करें तो यह फिल्म साल 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। कुछ दिन पहले दिलजीत ने एक वीडियो शेयर करके बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

Sunny Deol

