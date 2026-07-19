72th National Film Awards: धनुष ने जीते दो अवॉर्ड्स, बोले-बतौर डायरेक्टर पहली और यादगार जीत
72वें नेशनल अवॉर्ड का एलान हो गया है और एक्टर धनुष ने अपने नाम दो अवॉर्ड किए हैं। एक्टर ने एक पोस्ट शेयर कर जूरी और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है।
72वें नेशनल अवॉर्ड का एलान हाल में किया गया है। नेशनल अवॉर्ड जीतना किसी भी कलाकार के लिए खास होता है। 2024 में आई फिल्मों के लिए इन अवॉर्ड का एलान हुआ था। इस बार कार्तिक आर्यन, यामी गौतम, संजय मिश्रा ममूटी जैसे एक्टर्स ने जीत हासिल की है। जीतने वालों की लिस्ट में साउथ सुपरस्टार धनुष का नाम भी शामिल है। खास बात ये है कि उन्होंने बतौर एक्टर स्पेशल मेंशन अवॉर्ड और बतौर डायरेक्टर भी ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम किया है। एक्टर ने अवॉर्ड जीतने की खुशी में एक पोस्ट शेयर किया और इसे खास बताया है।
धनुष ने जूरी का किया शुक्रिया
धनुष ने अपनी जीत पर कहा, ‘रायन’ के लिए ‘बेस्ट रीजनल फिल्म’ का नेशनल अवॉर्ड और ‘कैप्टन मिलर’ के लिए नेशनल अवॉर्ड (स्पेशल मेंशन – बेस्ट एक्टर) जीतकर मैं सचमुच विनम्र और अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैं सम्मानित नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स जूरी और सिलेक्शन कमिटी का दिल से आभारी हूं। मेरे करियर के दौरान लगातार साथ देने के लिए मैं प्रेस, मीडिया और सोशल मीडिया देश के लोगों का भी दिल से शुक्रिया करता हूं। एक एक्टर के तौर पर यह मेरा तीसरा और डायरेक्टर के तौर पर मेरा पहला नेशनल अवॉर्ड है। मेरे फैंस, जो मेरी ताकत हैं। उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं हो पाता। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ‘कैप्टन मिलर’ के लिए मिला यह सम्मान मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जिस परफॉर्मेंस को मैं इतना पसंद करता हूं, उसके लिए ‘स्पेशल मेंशन’ मिलना इस सम्मान को और भी खास बनाता है।
ये अवॉर्ड खास है
धनुष ने आगे लिखा, ‘पहली बार मिली कोई भी चीज हमेशा यादगार और खास होती है। ‘रायन’ के लिए डायरेक्टर के तौर पर अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीतना एक ऐसा आशीर्वाद की तरह है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ‘एन्नम पोल वाजक्कई’ हर हर महादेव।’
धनुष ने जीता अपना तीसरा बेस्ट नेशनल अवॉर्ड
बता दें, धनुष ने साल 2010 में आई फिल्म आदुकलम के लिए अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता था। साल 2019 में आई फिल्म असुरन के लिए साल 2021 में बेस्ट एक्टर का दूसरा वॉर्ड जीता था। और इस साल फिल्म कैप्टेन मिलर के लिए स्पिकल मेंशन अवॉर्ड अपने नाम किया है। एक्टर लगातार एक्टिंग के साथ फिल्में बनाने में भी बिजी हैं। एक्टर के काम को सराहा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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