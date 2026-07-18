National Awards: नेशनल अवॉर्ड्स में कल्कि और पुष्पा 2 का जलवा, कार्तिक ने जीता बेस्ट एक्टर
72nd नेशनल अवॉर्ड्स 2024 का आज यानी 18 जुलाई को ऐलान हो गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड श्रीकांत को मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का नेशनल अवॉर्ड पुष्पा 2 को मिला है। भूल भुलैया 3 को बेस्ट साउंड डिजाइनिंग का नेशनल अवॉर्ड मिला।
72वें नेशनल अवॉर्ड्स 2024 का ऐलान आज यानी 18 जुलाई को हो गया है। इन अवॉर्ड्स में उन फिल्मों को जगह मिली है जिन्हें सीबीएफसी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 के बीच सर्टिफिकेट मिला था। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड राजकुमार राव की श्रीकांत को मिला है। वहीं, बेस्ट तमिल फिल्म का अवॉर्ड रायन को मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवॉर्ड अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को मिला है।
नेशनल अवॉर्ड्स में यामी गौतम की फिल्म का जलवा
72वें नेशनल अवॉर्ड में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 का जलवा देखने को मिला। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (गाने) के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला है।यामी गौतम की आर्टिकल 370 ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड भी अपने नाम किया है।
कार्तिक आयर्न को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड
बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवॉर्ड कार्तिक आर्यन ने अपने नाम किया। कार्तिक आर्यन को साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। इसके अलावा ममूटी को भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपनी फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान कर दिया था।
भूल भुलैया 3 को बेस्ट साउंड डिजाइनिंग के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड
एक तरफ जहां कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। वहीं, उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 को बेस्ट साउड डिजाइन के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है।भूल भुलैया 3 के साउंड को मानस चौधरी ने डिजाइन किया था।
पुष्पा 2 और कल्कि के अवॉर्ड्स
पुष्पा 2 और कल्कि 2898 एडी को कई अवॉर्ड्स मिले हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुष्प: द रूल को अवॉर्ड मिला है। बेस्ट स्क्रीनप्ले (ओरिजनल) के लिए भी पुष्पा 2 को अवॉर्ड मिला है। कल्कि 2898 एडी की बात करें तो इस फिल्म को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर का अवॉर्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग व्होलसम एंटरटेनमेंट का अवॉर्ड भी प्रभास की कल्कि 2898 एडी को ही मिला है।
रणदीप हुड्डा को भी मिला अवॉर्ड
रणदीप हुड्डा को वीर सावरकर फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 को बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवॉर्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो संजय मिश्रा को ये अवॉर्ड मिला है। संजय मिश्रा को ये अवॉर्ड भक्षक के लिए मिता है। नीचे देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
- स्पेशल मेंशन - चोला डोरा और सुई (हिंदी)
- भद्रा काली नाटकम (मलयालम)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म- हमसफर (मराठी)
- बेस्ट तेलुगू फिल्म - कमेटी कुल्लु
- बेस्ट तमिल फिल्म - रायन
- बेस्ट मराठी फिल्म - मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी
- बेस्ट ओड़िया फिल्म- लहरी
- बेस्ट मलयालम फिल्म - फेमिनिची फातिमा
- बेस्ट कन्नड़ फिल्म - मिथिया
- बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म - श्रीकांत
- बेस्ट गुजरती फिल्म - मारान
- बेस्ट गढ़वाली फिल्म- ढोली
- बेस्ट बंगाली फिल्म - चलचित्र एखोन
- बेस्ट असम फिल्म - जुईफूल
- बेस्ट मणिपुरी फिल्म- सुनिता
- बेस्ट कोरियोग्राफी - स्त्री 2 (आज की रात) विजय गांगुली
- बेस्ट लिरिक्स - जाने दो (मनोज मुंतशिर)
- बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन -शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)
- बेस्ट मेकअप - पी रवि कुमार (कमेटी कुल्लु)
- बेस्ट कॉस्ट्यूम - दीपावली नूर और शीतल शर्मा (पुष्पा 2)
- बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन - कल्कि 2898 AD (नितिन चौधरी)
- बेस्ट एडिटिंग - मानविर जसरोइतिया
- बेस्ट साउंड डिजाइन - भूल भूलैया 3
- बेस्ट स्क्रीनप्ले राइटर - बांद्रेड्डी सुकुमार (पुष्पा 2)
- बेस्ट डायलॉग राइटर - वेंकी एटलुरी (लकी भास्कर )
- बेस्ट सिनेमेटोग्राफी - एडमॉड (लाइफ इन लूम)
- बेस्ट फीमेल प्लेबैक - वैकोम विजयलक्ष्मी (मलयालम)
- बेस्ट मेल प्लेबैक - अभय जोधपुरकर (मराठी)
- बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट - रिद्धिमान बनर्जी, तपोमोय देब और गीताश्री चक्रवर्ती (ओंको की कोठी)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - सचना नामिदास (महाराजा)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर - संजय मिश्रा (भक्षक)
- बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल - यामी गौतम
- बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल - कार्तिक आर्यन/ममूटी
- बेस्ट डायरेक्शन - आनंद एल राय (एकता का प्रतिक)
- बेस्ट फीचर फिल्म - आर्टिकल 370
- बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- राम-नामी (हिंदी)
- बेस्ट आर्ट कल्चर फिल्म- मैं निदा (हिंदी)
- बेस्ट ऐतिहासिक फिल्म - काकोरी (हिंदी)
- बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर - रवि राज मुर्मू
- बेस्ट नॉन फीचर फिल्म - भंगार (मराठी-इंग्लिश)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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