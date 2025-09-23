30 साल बाद अपना पहला नेशनल अवार्ड लेने काला चश्मा लगा कर पहुंचे शाहरुख खान, रानी मुखर्जी भी आई नजर
30 साल बाद शाहरुख खान अपना पहला नेशनल अवार्ड लेने दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके लुक की चर्चा हो रही है। उन्हें ब्लैक और सफेद आउटफिट में देखा जा सकता है।
आज 23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में शामिल होने और अपने पहले नेशनल अवार्ड को लेने के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पहुंच गए हैं। किंग खान को साल 2022 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। यह उपलब्धि उनके लंबे फिल्मी सफर में एक ऐतिहासिक पड़ाव मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 30 सालों के करियर में पहली बार उन्हें यह अवार्ड मिलने जा रहा है। इस अवार्ड को वो एक्टर विक्रांत मैसी के साथ शेयर करेंगे।
नेशनल अवार्ड लेने पहुंचे शाहरुख खान
अवार्ड सेरेमनी से शाहरुख खान की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। एक्टर ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में नज़र आए। उनका ये लुक पिछले कुछ वक्त से चर्चा में बना हुआ है। इस लुक को उनकी आने वाली फिल्म किंग से जोड़ा जा रहा है।
रानी मुखर्जी भी आई नजर
इस अवार्ड सेरेमनी में रानी मुखर्जी भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने पहुंची हैं। उन्होंने अपनी फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है। रानी को भी ये सम्मान पाने के लिए लगभग 30 साल का समय लग गया। दोनों एक्टर साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य कलाकारों को भी सेरेमनी का हिस्सा बनते देखा जा रहा है।
