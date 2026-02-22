Hindustan Hindi News
South FilmFare Awards: अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर तो अमिताभ बच्चन ने भी जीता अवॉर्ड

Feb 22, 2026 12:24 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीतने वालों के नाम सामने आ गए हैं। ये अवॉर्ड नाइट अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के नाम रही। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी अपनी इस फिल्म के लिए अवॉर्ड जीता। फिल्म लकी भास्कर बनी क्रिटिक्स की पसंद।

South FilmFare Awards: अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर तो अमिताभ बच्चन ने भी जीता अवॉर्ड

21 फरवरी शनिवार की शाम साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के नाम रही। इस सेरेमनी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ नजर आई। साई पल्लवी से लेकर काजल अग्रवाल, अल्लू अर्जुन, सान्या मल्होत्रा की डांस परफॉरमेंस, पृथ्वीराज सुकुमारन, अरविंद स्वामी इवेंट में मौजूद रहे। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब इन एक्टर्स को इनकी शानदार परफॉरमेंस के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा 2 के लिए बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। ये शाम पुष्पा 2 के कलाकारों के नाम रही। अमिताभ बच्चन ने भी अवॉर्ड जीता।

अल्लू अर्जुन ने जीता बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

70वें साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड नाइट में पुष्पा 2 का ही कब्जा रहा। अर्जुन अर्जुन बेस्ट एक्टर बने तो इसी फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने बेस्ट डायरेक्टर केटेगरी में अवॉर्ड अपने नाम किया। पुष्पा 2 ने बेस्ट म्यूजिक एल्बम और फिल्म के लिए अवॉर्ड अपने नाम किए। निवेता थोमस ने फिल्म 35: चिन्ना कथा काडू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरी का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता।

अमिताभ बच्चन ने भी अपने नाम किया ये अवॉर्ड

अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म कल्कि 2898 AD में अश्वत्थामा का किरदार निभाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया। इसी केटेगरी में एक्ट्रेस अंजलि ने फिल्म गंगा ऑफ गोदावरी के लिए अवॉर्ड जीता।

कल्कि पुष्पा ने शेयर किया ये अवॉर्ड

प्रोडक्शन डिज़ाइन अवॉर्ड कल्कि और पुष्पा 2 के बीच श्रे ह्या। शेखर मास्टर ने Kurchi Madathapetti गाने के लिए बबेस्ट कोरियोग्राफर का अवॉर्ड जीता। क्रिटिक्स केटेगरी में दुलकर सलमान की फिल्म लकी भास्कर ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जपने नाम किया। तेजा सज्जा बने बेस्ट एक्टर, काजल अग्रवाल बनी बेस्ट एक्ट्रेस अपनी फिल्म सत्यभामा के लिए।

पुष्पा 2 के नाम रही ये अवॉर्ड नाइट

ये अवॉर्ड नाइट पुष्पा 2 के नाम रही। फिल्म ने चार अवॉर्ड जीते।फिल्मफेयर ने इस अवॉर्ड नाइट की कई तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। एक्टर्स को अवॉर्ड लेते देखा जा सकता है। एक वीडियो में साई पल्लवी को अल्लू अर्जुन से मिलते हुए देखा गया।

